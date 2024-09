Alice Campello e Alvaro Morata sempre più lontani, lei toglie la foto con l’ex marito anche dal suo ufficio!

Gossip TV

Tornano al centro del gossip Alice Campello e Alvaro Morata. Il gesto dell’influencer non passa inosservato: ha tolto dal suo ufficio anche la foto con l’ex marito!

La fine del matrimonio tra Alice Campello e Alvaro Morata continua a far discutere. Dopo i gossip sulla possibilità che tra i due vi fosse un altro uomo famoso, smentiti dall’influencer, lei torna in ufficio ad occuparsi de suo brand dedicato al beauty e toglie dal muro una delle foto con l’ormai ex marito, scatenando i fan.

Alice Campello e Alvaro Morata, ritorno di fiamma impossibile?

L’improvviso annuncio della fine del matrimonio tra Alice Campello e Alvaro Morata ha lasciato tutti di stucco. La coppia sembrava essere molto innamorata e solida, e nessuno si sarebbe aspettato questo epilogo dopo un’estate trascorsa insieme con tanto di testimonianza foto e video su Instagram. Entrambi hanno parlato di incomprensioni che, nel lungo tempo, hanno logorato il rapporto ma di nessuna mancanza di rispetto come invece ipotizzato da diversi esperti di gossip. Fabrizio Corona, ad esempio, ha parlato di un flirt tra Alice e Andrea Iannone che sarebbe stato scoperto dal calciatore del Milan.

Flirt smentito immediatamente dalla Campello che ha ammesso di non aver mai neppure incontrato il pilota di Moto Gp, parlando poi di una brutta depressione che avrebbe portato ad una rottura. Nelle ultime settimane diverse supposizioni si sono alternate tra i fan, che proprio non riescono a capire come sia stato possibile arrivare alla separazione in questo modo, senza possibilità di ritorno di fiamma. A confermare l’ipotesi che i due coniugi siano ormai molto lontani anche il forte gesto della Campello, ecco di cosa stiamo parlando.

Alice Campello, via la foto con Morata dal suo ufficio!

Dopo aver annunciato la separazione dal marito Alvaro Morata, Alice Campello si è mostrata molto concentrata sui suoi splendidi figli e sul lavoro da influencer e imprenditrice, tornando proprio poche ore fa nel suo ufficio per controllare le novità del brand di beauty da lei firmato. Alice ha pubblicato qualche scatto su Instagram del suo ritorno in ufficio e spicca quello dove, chiaramente, sta sostituendo una foto appesa al muro. Ma di quale foto di tratta?

Secondo alcuni blogger spagnoli si tratta di una foto con Alvaro, in particolare la copertina di Grazia che li ritraeva insieme spensierati e innamorati. Ma perché si sono lasciati? Secondo recenti rumors tra i due vi sarebbe stata una forte discussione avvenuta durante la festa della vittoria della Spagna agli ultimi Europei. E sarebbe stata proprio l'ennesima lite la goccia che ha fatto traboccare il vaso.