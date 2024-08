Alice Campello ha tradito Alvaro Morata con Andrea Iannone? Corona diffonde il gossip, lei nega tutto

Gossip TV

Fabrizio Corona lancia un gossip bomba sulla fine del matrimonio di Alice Campello e Alvaro Morata. C'entra Andrea Iannone? L'influencer nega tutto e chiede le prove all'ex re dei paparazzi.

La fine del matrimonio di Alice Campello e Alvaro Morata ha scosso il popolo del web e gli amanti del gossip, certi che la loro unione sarebbe stata tra le più indissolubili di sempre. Fabrizio Corona lancia un gossip bomba sulla rottura, accusando l’influencer di aver tradito il marito con Andrea Iannone, ma arriva la secca replica di Alice che smonta la notizia.

Alice Campello e Alvaro Morata, addio!

Negli ultimi mesi stiamo assistendo alla fine di relazioni lunghissimi, romantiche, perfette almeno dall’esterno, come quella di Alice Campello e Alvaro Morata. La bella influencer e il calciatore formavano una famiglia meravigliosa con i loro quattro figli, e sembrava tutto andasse per il meglio visti i contenuti carichi d’amore pubblicati su Instagram lungo tutta l’estate. Invece, all’improvviso, è arrivata una doccia fredda per i loro fan con il comunicato social che sanciva la fine del matrimonio durato 8 anni.

Da quel momento si sono scatenati moltissimi gossip sulla coppia ma Alvaro e Alice ci hanno tenuto a precisare, mettendoci la faccia, che la scelta di lasciarsi è stata dovuta a problematiche di coppia e non a tradimenti o mancanze di rispetto. Alice è stata vista in lacrime a Madrid, come riportano i media spagnoli, mentre Morata ha assicurato che al momento non ci sono gli estremi per un ritorno di fiamma. Insomma sembra che la rottura sia più che definitiva, ma secondo Fabrizio Corona non si tratterebbe di una decisione comune come entrambi vogliono far credere, bensì della scoperta di un clamoroso tradimento, che avrebbe così posto fine in men che non si dica al matrimonio con la Campello.

Corona lancia un gossip su Campello e Morata, interviene l’influencer

Sempre al centro dei gossip del momento, Fabrizio Corona non si è lasciato scappare l’occasione di lanciarne uno decisamente succulento sulla fine del matrimonio di Alvaro Morata e Alice Campello, attraverso Dillinger News. Secondo l’ex re dei paparazzi, infatti, Campello avrebbe tradito il marito con Andrea Iannone durante una vacanza insieme in barca, sotto gli occhi della fidanzata del motociclista ovvero Elodie.

“La secca rottura dopo che un collega calciatore ha spifferato a Morata che la moglie lo avrebbe tradito con Iannone. Peccato che il noto motociclista teoricamente stia ( e sette anche all’epoca) con la cantante Elodie. Quindi siamo davanti a un duplice tradimento. Questa potrebbe essere comunque l’unica plausibile verità, visto che per tutta l’estate hanno dichiarato amore e di colpo di sono lasciati”.

La notizia ha fatto il giro del web e Alice ha prontamente commentato il gossip, negando assolutamente tutto e dichiarando di non aver neppure mai visto Iannone in vita sua. Campello ha poi continuato il suo sfogo, ammettendo di essere molto disturbata dalle continue indiscrezioni sulla fine del suo matrimonio con Morata e di aver ribadito diverse volte che non c’è stato, da parte di entrambi, alcun tradimento.