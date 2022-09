Alfonso Signorini punge Francesco Totti e Ilary Blasi: ''Con la loro separazione abbiamo vissuto di rendita''

Gossip TV

Alfonso Signorini commenta la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

La notizia delle separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha creato un mare di polemiche, pettegolezzi e indiscrezioni piccanti che continuano ad essere oggetto principe del gossip italiano. Alfonso Signorini, tra i principali fautori degli scoop sull’ex coppia, ha commentato così l’accaduto.

Alfonso Signorini punge Totti e Ilary!

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno ufficializzato la scelta di separarsi dopo vent’anni di relazione, un matrimonio che ha dato tante soddisfazioni tra cui la nascita di tre bellissimi figli. Dopo l’annuncio si sono scatenati i gossip più assurdi, che hanno presentato la situazione in modalità totalmente differente, svelando retroscena poi smentiti dai fatti. Quel che è certo è che Francesco sta frequentando Noemi Bocchi, che ha portato anche nel ristorante preferito di Ilary.

La nuova fiamma dell’ex capitano giallorosso ha preso casa a pochi chilometri dalla faraonica villa a Sabaudia, sembra proprio per incontrarsi in gran segreto, ma sono stati pizzicati da paparazzi e da alcuni vicini di casa che non hanno potuto non notare i loro incontri. Ilary, nel frattempo, ha trascorso delle bellissime vacanze estive, partendo per luoghi esotici, girando l’Italia e concludendo con giorni di relax in famiglia in Croazia, ma sembra che questo girovagare sia frutto della volontà di non mostrare la sua sofferenza enorme.

La situazione è delicata e a breve si apriranno le contrattazioni per le clausole della separazione che vedranno Ilary e Francesco dividersi beni e immobili, con la supervisione dei loro legali. Nel frattempo, Alfonso Signorini ha confidato che questa storia ha fruttato un bel po’ di tirature extra al suo settimanale. “La separazione di Blasi e Totti. Abbiamo vissuto di rendita per tutta l’estate”.

Questo il commento del giornalista al Corriere della Sera. Signorini ha seguito da vicino la storia, essendo per altro anche amico di Ilary, raccontando la sofferenza della presentatrice e scagionandola dall’accusa di avere a sua volta avuto un flirt extraconiugale. Del resto, mentre di foto di Totti e Noemi è pieno il web, Ilary è sempre sola.