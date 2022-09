Francesco Totti porta Noemi Bocchi nel ristorante preferito di Ilary Blasi, lei ''ha passato un’estate molto triste''

Gossip TV

Francesco Totti e Noemi Bocchi continuano a frequentarsi e le paparazzate si fanno sempre più frequenti. Ilary Blasi triste per la fine del matrimonio, la sua estate è stata finzione.

Continuano i gossip sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex capitano giallorosso è stato paparazzato a cena con Noemi Bocchi in uno dei ristoranti preferiti dall’ex moglie, che invece ha terminato le sue vacanze fatte di finti sorrisi per nascondere il dolore.

Francesco Totti, che colpo basso: Ilary Blasi reagisce così!

Settembre è arrivato e a breve dovrebbe tenersi l’incontro tra Francesco Totti e Ilary Blasi, accompagnati dai rispettivi legali, per decidere insieme i termini della separazione. Nel frattempo, Totti è stato pizzicato ancora una volta dal settimanale Chi, in compagnia di Noemi Bocchi ormai sua nuova fiamma ufficiale. La coppia ha cenato insieme all’Hostaria del Vicoletto, ristorante piuttosto rinomato di Terracina nonché uno dei preferiti da Ilary, tanto che negli anni la presentatrice e l’ex calciatore si sono visti più volti nel locale per trascorrere una serata insieme, senza figli. Un colpo basso quello di Totti che, secondo il settimanale di Alfonso Signorini, avrebbe le idee chiare sulla separazione e su come la sua figura dovrebbe uscire dopo tutto questo trambusto mediatico.

“Totti ha le idee molto chiare sul fronte della separazione da Ilary. Mentre, da un lato, nega che la causa sia la frequentazione con Noemi, dall’altro il suo entourage fa filtrare che anche Ilary abbia avuto in passato una “distrazione” e il conto finirebbe in pareggio, con una soluzione consensuale e pacifica. Non solo: Totti auspica che la pratica si chiuda rapidamente, senza guerre legali o mediatiche, per il bene dei figli, che vengono prima di tutto”.

Nelle ultime settimane, in effetti, si è parlato di un flirt tra Blasi e Cristiano Iovino, il quale non ha mai confermato la versione dei fatti, così come non sono spuntate prove a favore della teoria contro Ilary. Nel frattempo, sembra che Totti e Ilary, che vivono sotto lo stesso tetto, non avrebbero intenzione di parlare della loro separazione in televisione come parte dell’accordo, che si concluderebbe così senza drammi e sanzioni pecuniarie.

“Si chiuderebbe così, senza clamore, una pagina della quale si è già parlato moltissimo. E Totti potrebbe cominciare a frequentare Noemi alla luce del sole, dicendo che all’inizio, quando ancora era sposato, si trattava solamente di un’amicizia”.

Mentre Totti pensa a come poter iniziare a mostrarsi con Noemi alla luce del sole, anche se ormai un po’ tutti hanno capito che tra loro c’è più di una semplice amicizia, Ilary ha trascorso un’estate di finti sorrisi per mascherare il suo dolore. Dolore nato non solo dall’addio al marito ma anche dalle modalità con cui esso è avvenuto.