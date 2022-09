Alfonso Signorini interviene sulla storia dei Rolex: “Francesco Totti non è un tontolone, ecco deve fare ora Ilary”

Gossip TV

L'editoriale di Chi sul gossip del momento e l'annosa quesitone degli orologi sottratti dalla Blasi all'ex capitano giallorosso.

Sul nuovo numero di Chi, in uscita oggi, 14 settembre 2022, il direttore Alfonso Signorini ha dedicato interamente l'editoriale al gossip più rovente dell'estate che terrà banco sicuramente anche nei prossimi mesi, ovvero la fine del matrimonio tra la sua collega Ilary Blasi e l'ex capitano giallorosso, Francesco Totti.

Alfonso Signorini interviene sulla storia dei Rolex: “Francesco Totti non è un tontolone e cosa deve fare ora Ilary”

Le dichiarazioni di quest'ultimo al Corriere della Sera, hanno avuto un inevitabile clamore mediatico anche perché Totti, per la prima volta, ha parlato di questioni molto private del suo rapporto con la Blasi con cui, almeno per il momento, non sembra esserci una rapporto sereno. Totti ha accusato persino l'ex moglie di essersi appropriata di alcuni orologi di Rolex da uomo, che secondo l'ex capitano sarebbero stati sottratti per dispetto.

“Ti porto via i Rolex e pure le scatole e le garanzie”. “E io ti nascondo le Kelly e le Birkin di Hermès e pure le tracolle di Chanel così impari”. Sono più o meno questi i dialoghi (se mai ci sono stati) tra Francesco Totti e Ilary Blasi nel corso della loro chiacchieratissima separazione"

"Perché Totti, da sempre poco avvezzo a parlare di sé, ha deciso di rendere pubblici i suoi guai familiari? Dopo aver sempre detto che tiene a proteggere i suoi figli? Gli stessi figli che certamente non avranno reagito benissimo nell’apprendere dal loro stesso padre che la madre sarebbe uscita da un caveau con la refurtiva degli orologi come una arraffona qualsiasi. Né si saranno compiaciuti dall’aver saputo che mamma e papà avevano storie parallele fuori di casa (sempre a detta del Capitano)”.

Signorini ha parlato anche del legale dell'ex capitano, Anna Maria Bernardini de Pace:

"Molti, se non tutti, (s)parlano di un Totti mal consigliato dal suo avvocato Anna Maria Bernardini de Pace, come se il nostro fosse un tontolone, incapace di intendere e di volere. Cosa che mi è difficile da credere. Io credo che per lui questo sfogo sia stato liberatorio, seppure doloroso. Quasi non ce la facesse più a passare pubblicamente per il traditore seriale e bugiardo. Staremo a vedere come questa storia evolverà nelle aule di un tribunale. Nel frattempo bene fa Ilary Blasi a tacere e a non rilasciare interviste. Finché starà zitta, per l’opinione pubblica a vincere sarà sempre e solo lei. Anche perché, come le avrà certamente suggerito la nonna a cui Ilary è legatissima, in casi come questo “il bel tacer non fu mai scritto”. Alla prossima!”.