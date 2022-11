Alessandro Haber è sulla sedia a rotelle da 8 mesi: "Ho anche pensato di farla finita"

Gossip TV

Alessandro Haber purtroppo è sulla sedia a rotelle, condizione che lo intristisce ma non lo scoraggia. Eppure negli ultimi 8 mesi l'attore ha contemplato l'idea del suicidio. Ecco cosa gli impedisce di camminare.

Da circa 8 mesi, Alessandro Haber, artista estroso e talentuoso, è costretto su una sedia a rotelle. Ciò non significa, tuttavia, che dovrà restarci per il resto della vita. L'attore, che nella sua lunga carriera ha vinto un David di Donatello, un Globo d'Oro e cinque Nastri d'Argento, ha parlato della sua disabilità durante un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Al giornalista che lo intervistava, Alessandro Haber ha confidato di aver attraversato un periodo difficilissimo, in cui ha anche contemplato l'ipotesi del suicidio. "Ho avuto momenti di grande depressione" - ha detto. "Ho anche pensato di farla finita. Non ero indipendente, mi sentivo un peso. Inutile. Agli altri ma soprattutto a me stesso. La mia energia diluita, dispersa. È stata dura. Ma ho pensato: c'è chi sta peggio. Ho avuto un'esistenza piena, ho realizzato tanti sogni. La vita mi ha regalato, e può ancora regalarmi tanto. Per cui non devo, non voglio lamentarmi".

Alessandro Haber e l'operazione non riuscita

Ma cosa è successo ad Alessandro Haber? Tutto è cominciato con un dolore nemmeno toppo acuto alla gamba. Dagli esami è poi risultato un importante schiacciamento di due vertebre. I medici hanno deciso di operare l'attore, ma l'intervento non è riuscito. Così è stato fatto un secondo intervento, che richiede una riabilitazione molto lunga. Haber ogni tanto si scoraggia e ha ammesso che non gli piace guardare il mondo dal basso, o a mezza altezza. Al momento fa fisioterapia e nuoto, e la sua speranza è quella di riuscire di nuovo a camminare, magari aiutandosi con le stampelle. L'obiettivo finale, comunque, è tornare in forma. Intanto però Alessandro sente che gli stanno tornando le forze, e quindi è fiducioso.

Alessandro Haber si consola con il lavoro

A consolare Alessandro Haber adesso è soprattutto il lavoro. L'attore sta preparando uno spettacolo tratto dal libro di Massimo Carlotto "La signora del martedì", con Giuliana De Sio e la regia di Pierpaolo Sepe. Durante la prossima stagione, invece, Haber lavorerà a una produzione del Teatro Stabile di Trieste: una versione de "La coscienza di Zeno". L'attore, insomma, non si perde d'animo, anche se la gente raramente si avvicina a lui, per l’imbarazzo che prova di fronte alla sedia a rotelle. Alessandro Haber però sa che tenere alto il morale e non scoraggiarsi è fondamentale in queste circostanze, tanto che, sempre al Corriere della Sera, ha detto: "Con tutte le sue contraddizioni, la vita è un ballo meraviglioso, e io ho voglia di danzare ancora".