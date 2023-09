Alessandro Cattelan sotto accusa per le parole su Belen Rodriguez: "Uomo medio senza talento e sopravvalutato"

Gossip TV

Le parole di Cattelan sull'assenza di Belen Rodriguez nella puntata di esordio di Stasera C’è Cattelan non sono affatto piaciute a due noti volti del piccolo schermo.

Le parole di Alessandro Cattelan rivolte a Belen Rodriguez nella puntata di esordio del suo show in onda su Rai 2 in seconda serata, non sono piaciute a Fabrizio Corona e Sabrina Ferrilli che oggi hanno commentato la vicenda sui social.

Sabrina Ferilli e Fabrizio Corona difendendolo Belen e attaccano Alessandro Cattelan

In apertura di Stasera C’è Cattelan, l'ex conduttore di X Factor, ha parlato dell'assenza della Rodriguez che doveva essere ospite della puntata, lanciandole diverse frecciatine:

Abbiamo invitato Belen, lei ha accettato, bello, ero felice. Ci siamo sentiti al telefono e lei mi ha detto ‘Ale non vedo l’ora di venire così faremo tante cose divertenti’. Tutto bene. Poi a un certo punto anticipano la puntata di Belve in cui ci sono ospiti due dei suoi ex fidanzati, Corona e Stefano De Martino. Mi sono detto ‘perfetto, dal punto di vista televisivo è perfetto’.

Cattelan ha poi proseguito:

Però lì ci dicono che Belen non verrà perché non sta molto bene. E io c’ho creduto, cioè, ci credo tutt’ora. Anzi le auguro di rimettersi. Pare non stai bene, non riusciva a venire questa sera. Ieri però ha pubblicato questa storia su Instagram. Eccola con un bicchiere, credo sia all’asl, mi sembra l’asl questa. Con la crisi dei medici ognuno si fa curare dove riesce. Se era un problema che si risolveva con l’alcol poteva venire qui. Quelle che si vedono saranno le mani del dottore.

Sabrina Ferilli ha condiviso l'articolo sulle parole del conduttore scrivendo un eloquente frase: "Che signore" mentre, Corona, ha preteso dei ringraziamenti visto la scia di pubblico che subito dopo le Belve ha seguito il suo programma definendolo Cattelan "un uomo medio senza talento e sopravvalutato"

“Cattelan al posto di infamare Belen, che se sta male va lasciata stare, fammi una statua e torna con un taglio di capelli che si addice al tuo stato di uomo medio senza talento e sopravvalutato”