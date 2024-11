Alessandro Basciano: "Verrà fuori tutto quello che è successo, avete provato ad uccidermi, non ci siete riusciti"

Gossip TV

Alessandro Basciano tuona sui social dopo aver trascorso 36 ore nel carcere di San Vittore a seguito della denuncia di stalking da parte dell'ex compagna, Sophie Codegoni.

Negli ultimi giorni, la vicenda di Alessandro Basciano ha attirato una grande attenzione mediatica. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip e volto noto di Uomini e Donne è stato arrestato a seguito di una serie di denunce presentate dalla sua ex compagna Sophie Codegoni, madre di sua figlia, Céline Blue, nata nel maggio del 2023.

Alessandro Basciano: "Quello che ho subito, quello che ho sopportato, quello che ho tenuto nascosto per rispetto di mia figlia verrà tutto fuori"

Sophie, in dichiarazioni ufficiali, ha raccontato di essere stata vittima di comportamenti oppressivi e persecutori da parte di Basciano, tanto da sentirsi costretta a rivolgersi alle forze dell'ordine per tutelare se stessa e la figlia. Nonostante l'arresto, dopo circa 36 ore trascorse a San Vittore, ieri, Basciano è stato scarcerato. Il dj e influencer, attraverso i suoi profili social, ha espresso la propria soddisfazione, dichiarandosi convinto di aver finalmente ottenuto giustizia. Le sue parole, cariche di tensione e risentimento, sembrano preannunciare una battaglia legale e mediatica che promette ulteriori sviluppi.

Il 35enne orginario di Genova, attraverso alcuni post sui social, ha rivelato di voler portare alla luce presunte verità rimaste fino ad ora in ombra. Tra le sue affermazioni più forti, si legge:

"Quello che ho subito, quello che ho sopportato, quello che ho tenuto nascosto per rispetto di mia figlia verrà tutto fuori. Tutto quello che è successo prima, dopo, durante perché le persone oneste leali devono sapere chi hanno davanti e la ‘furbizia’, la menzogna per l’immagine e il Dio denaro deve cadere come le maschere che portano. La strumentalizzazione di una bambina per sviare nottate brave in club privati e tutto quello che ho passato verrà tutto alla luce del sole cara Valeria (mamma di Sophie, ndr) e figlia."

Basciano accusa apertamente alcune figure del passato di Sophie e del suo entourage, sostenendo che queste abbiano contribuito alla sua sofferenza e a presunti inganni. Ha inoltre dichiarato:

"Avete provato ad uccidermi, non ci siete riusciti. Adesso dirò tutto senza filtri, senza limiti, solo verità senza pietà. Con affetto, Ale Basciano."

Tra le accuse, non sono mancati riferimenti a manager e personaggi televisivi e ha menzionato esplicitamente un'agente del settore, sostenendo che questa gli debba ancora una somma di denaro.

"Un ringraziamento speciale va anche alla sig. P. Beneg, nota agente di pseudo personaggi tv (escort), che oltre ad aver testimoniato il falso si ricordasse, quando avrà i soldi che spende in vestiti firmati, di bonificarmi i 22 mila euro che avanza di un noto brand borgo. Ps: da circa 2 anni. Con affetto, Ale Basciano."

L'ex gieffino ha infine annunciato una diretta sui suoi social insieme a Fabrizio Corona, prevista per oggi alle 16:00, durante la quale intende esporre la sua versione completa dei fatti. L'ex re dei paparazzi, sempre attraverso i social, sta difendendo animatamente Basciano, attaccando la Codegoni che per entrambi non sembra la vittima della situazione. Corona, in passato è stato il manager di Sophie ma poi i rapporti si sono interrotti bruscamente.