Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, parla l'avvocato: "Violenza verbale e non fisica, lui molto rammaricato"

Arresto Alessandro Basciano, parla l'avvocato Leonardo D’Erasmo: "Continuava a non arrendersi perché lei gli dava motivo di non farlo"

Alessandro Basciano, ex volto di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip, è stato arrestato con l'accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna, Sophie Codegoni. L'arresto, avvenuto su ordinanza del giudice Anna Magelli e nell’ambito di un’inchiesta condotta dalle pm Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, è scaturito da una denuncia presentata dalla Codegoni nel dicembre 2023.

Secondo quanto riportato nell'ordinanza, Basciano avrebbe manifestato una "preoccupante pericolosità sociale", mettendo in atto minacce di morte, comportamenti persecutori e aggressioni fisiche, inclusa un'aggressione a un amico di Sophie. La condotta "ossessiva e violenta", alimentata da una gelosia patologica, avrebbe costretto Sophie a modificare le sue abitudini quotidiane e influenzato negativamente la sua carriera professionale.

L'avvocato Leonardo D’Erasmo, difensore di Alessandro Basciano, ha rilasciato un'intervista a Fanpage dopo l’arresto del suo assistito per stalking nei confronti di Sophie Codegoni. Secondo il legale, la relazione tra i due era problematica e caratterizzata da comportamenti non sani da entrambe le parti, ma non violenta al punto da giustificare un'accusa di persecuzione:

"Se una persona ti perseguita, non continui a vederla."

D’Erasmo ha chiarito che, in passato, Basciano e Codegoni avevano sporto reciproche denunce, successivamente ritirate di comune accordo. Ad esempio, Basciano aveva denunciato Sophie per sottrazione di minore, poiché aveva portato la figlia all’estero senza il suo consenso. Dopo un confronto, entrambi avevano deciso di abbandonare le azioni legali.L’arresto è scattato a seguito di accuse di minacce. L'avvocato ha descritto il suo assistito come rammaricato per la vicenda, sostenendo che non sia una persona violenta:

"Non vuole passare per una persona violenta, anche perché poco tempo fa Sophie aveva dichiarato che stessero cercando di mantenere un buon rapporto per la bambina."

Secondo D’Erasmo, le accuse si riferiscono a episodi di violenza verbale e non fisica. Ha anche sottolineato che entrambi nella relazione avevano manifestato comportamenti scorretti, ma solo Sophie aveva scelto di denunciarli. L'avvocato ha poi attribuito l’insistenza di Basciano nei confronti di Codegoni alla natura complessa del loro rapporto:

"Continuava a non arrendersi perché lei gli dava motivo di non farlo. Si vedevano di continuo e stavano insieme. Nessuno cercherebbe il proprio aggressore."

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono conosciuti al Grande Fratello Vip 2021-2022, dando vita a una relazione che era proseguita anche fuori dal reality. La coppia aveva avuto una figlia, Céline Blue, nata nel maggio 2023, e sembrava inizialmente molto unita. Tuttavia, tensioni e accuse di tradimento e violenza avevano incrinato il rapporto, portando alla separazione e, infine, alla denuncia di Sophie, che ha segnato la rottura definitiva.