Alessandro Basciano torna sui social dopo essere stato scarcerato: "Giustizia è stata fatta"

Alessandro Basciano è tornato sui social dopo aver trascorso 36 ore nel carcere di San Vittore in seguito alle denunce da parte dell'ex fidanzata, Sophie Codegoni.

Alessandro Basciano: "Chi ha mentito pagherà le conseguenze nelle opportune sedi"

Ecco le prime dichiarazioni di Alessandro Basciano:

"Giustizia è stata fatta, almeno nel senso che ora è chiara la mia estraneità ai fatti. Dall’ordinanza che dispone la revoca della misura cautelare emerge come le menzogne vengono a galla. Ora chi ha mentito pagherà le conseguenze nelle opportune sedi. A breve vi farò leggere le carte. Grazie al mio avvocato per l’ottimo lavoro svolto."

La notizia della liberazione di Basciano è stata confermata dal suo avvocato, Leonardo D’Erasmo, che ha rilasciato dichiarazioni a Fanpage, illustrando i progressi legali ottenuti.

“Abbiamo depositato prove che scagionano il mio assistito da tutte le accuse mosse da Sophie Codegoni,” ha spiegato il legale, sottolineando che le evidenze presentate hanno fatto emergere una realtà ben diversa rispetto alle accuse iniziali.

L’avvocato ha aggiunto che, tra i fattori determinanti per la revoca delle misure cautelari, vi è stato anche il ritiro della querela da parte di Sophie Codegoni, elemento che era già noto al giudice.

“Abbiamo confutato punto per punto le accuse mosse contro Alessandro. Il giudice, analizzando gli elementi prodotti dalla difesa, ha preso atto della realtà e ha deciso di revocare ogni misura restrittiva.”

Con questa decisione, Basciano non sarà sottoposto ad alcun tipo di restrizione: né arresti domiciliari, né braccialetto elettronico, né un divieto di avvicinamento alla sua ex compagna. Secondo la difesa, il dj sarebbe completamente estraneo alle accuse avanzate dalla Procura di Milano, che si basavano su presunti comportamenti persecutori e intimidatori ai danni della giovane modella e influencer, Sophie Codegoni.

La Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne ed ex con concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, aveva incontrato Basciano proprio all’interno della Casa, dando inizio a una relazione che aveva catturato l’attenzione del pubblico. Tuttavia, il loro legame si era deteriorato nel tempo, culminando con la presentazione di una denuncia da parte della ragazza per proteggere sé stessa e la figlia della coppia, Céline Blue. La Procura aveva accusato Basciano di aver messo in atto comportamenti ossessivi e minacciosi nei confronti di Sophie, ma la difesa ha sempre sostenuto l’innocenza del dj, denunciando anche l’eccessiva esposizione mediatica del caso.