Alessandro Basciano, parla l'ex tronista Giulio Raselli: "Sveglia! Sophie è stata tradita al 100%"

Gossip TV

"Siete solo degli stolti che credete a due lacrime e cambiate idea" il duro attacco dell'ex corteggiatore ed ex tronista di Uomini e Donne nei confronti di Alessandro Basciano.

Ieri, nel corso dell'ultimo appuntamento con Verissimo, è tornato ospite Alessandro Basciano, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, tra i protagonisti della sesta edizione del Gf Vip.

Giulio Raselli su Alessandro Basciano e Luzma Cabello: "La verità è che ci è andato a letto"

Il dj ligure ha replicato alle ultime dichiarazioni della sua ex compagna Sophie Codegoni che in una recente intervista sempre nel salotto di Silvia Toffanin, ha confessato di essere stata tradita e anche schiaffeggiata, parlando di uomo manipolatore e aggressivo a cui ha giustificato spesso alcuni comportamenti ma che ad oggi non ha più intenzione di farlo, decidendo di chiudere ogni tipo di rapporto con lui, anche se, essendo il padre di sua figlia (la piccola Celine Blue nata il maggio scorso) avrà sempre la possibilità di vederla.

Nel corso dell'intervista a Verissimo, Basciano ha ribadito, ancora una volta, di non aver tradito Sophie ma ha puntando il dito contro Luzma Cabello, colpevole di aver cercato di avvicinarsi a lui solo per per poter emergere in cerca di visibilità

"Lei sa benissimo che io non l’ho tradita - ha dichiarato Alessandro da Silvia Toffanin - perché una persona che premedita tutto questo nel giro di due giorni, perché non ha fatto un contenuto un minuto dopo che mi addormento? Perché non esiste! Perché c’è da parte sua una voglia di emergere. Lei fa la cantante e voleva emergere con il gossip ma ha scelto la persona sbagliata. E poi voglio chiudere il discorso del tradimento. Questa Luzma lo sa bene che non è successo nulla. Voleva essere lanciata in Italia. Fa la cantante e voleva usare me come trampolino"

Nei video "incriminati" , Alessandro e Luzma ballano molto vicini, ma l'ex gieffino ha ribadito che non c'è stato altro tra loro. Dopo l'intervista in molto si sono schierati dalla parte di Basciano credendo alle sue parole, altri invece pensano che l'unica versione vera sia quella di Sophie. A tal proposito, l'ex tronista Giulio Raselli ha dichiarato:

"Ha una gran bella fi*a a fianco (parlo di Ibiza) e ha il coraggio di dire che non ci siano stati strusciamenti. La verità è che ci è andato a letto e chi crede anche solo per un secondo che non sia vero, e che quindi non abbia avuto nessun rapporto fisico, siete solo degli stolti che con due lacrime e un tono di voce più pacato cambiate idea e visione della verità. Sveglia! Sophie è stata tradita al 100%."