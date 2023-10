Alessandro Basciano, interviene la sorella: "Non ha mai tradito Sophie, qualcuno lo ha incastrato"

Gioria Nicole Basciano, ha difeso il fratello Alessandro dalle accuse che gli sono state rivolte da Sophie Codegoni, l'ex fidanzata e madre della loro primogenita Céline Blue.

L'ex tronista di Uomini e Donne ed 'ex gieffina ha rilasciato una lunga intervista a Verissimo lo scorso sabato, raccontato alcuni retroscena molto gravi sulla rottura con Basciano. Sophie lo ha definito un uomo manipolatore bugiardo e fedifrago. Pare infatti che ripetutamente tradita pochi mesi dopo la nascita della loro primogenita Céline Blue, nata nel maggio scorso. L'ex gieffino ha replicato sui social prima con un comunicato affidato ad un legale e poi facendo presente che quelle di Sophie sono cattiverie e bugie e che presto la verità verrà a galla.

Rispondendo ad un utente sui social è intervenuta la sorella di Alessandro, Gioria Nicole Basciano che ha detto la sua sulla vicenda facendo presente che arriveranno delle prove che smentiranno la Codegoni.

Queste le parole di Alessandro Basciano dopo l'intervista di Sophie Codegoni a Verissimo:

"Per la cattiveria inaudita e di grande fantasia adottata nei miei confronti e tra l’altro di basso livello per una persona che tra le varie cose ha un comune legame con me che è la nostra bimba di 5 mesi (da non dimenticare) visto che non ha rispettato lei in primis…Con grande rammarico sarò costretto a tirare fuori tutta la verità con prove reali e fatti realmente accaduti nell’arco di questo tempo e testimoni e non supposizioni…Non capisco l’odio che porta le persone a tanta perfidia per un attimo di gloria…Appena ci sarà il momento giusto dirò tutta la verità…E lì saranno ca*zi amari per tutti quanti. Questo è poco ma sicuro. Ps: da persona innamorata mi prendo le responsabilità perché nessuno è perfetto ma certe accuse sono calunnie e diffamazioni che non mi appartengono minimamente. Non avrei mai voluto farlo ma è giusto che tutti sappiano."