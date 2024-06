Al capolinea la storia d'amore tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci? Spunta un'indiscrezione!

Gossip TV

Sembra essere giunta al capolinea la storia d'amore tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci, il modello 27enne con cui la cantante aveva ritrovato l'amore. A far pensare che sia oramai finita tra loro alcuni indizi social e un'indiscrezione lanciata anche dal quotidiano Il Messaggero.

Tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci è tutto finito: l'indiscrezione

Secondo quanto riporta il quotidiano nazionale Il Messaggero tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci sembra essere finita. I due diretti interessati non si sono ancora espressi, tuttavia da diversi indizi e dichiarazioni della cantante sembra essere certo che la frequentazione, che durava da circa un anno, con il modello 27enne sia giunta al capolinea.

Parlando del suo ultimo singolo, Mantra, uscito il 24 maggio, Anna Tatangelo ha dichiarato di volersi mettere a nudo per raccontare di come sia uscita da una storia d'amore tossica per compiere "un viaggio introspettivo per rinascere dal dolore". Un'affermazione che ha fatto pensare che la storia con il modello Mattia Narducci, con cui aveva ritrovato il sorriso, si fosse chiusa in maniera definitiva.

A ciò si aggiungono diversi indizi social: la cantante e la sua famiglia avrebbero smesso di seguire il modello su Instagram e da settimane non compaiono più foto o stories di coppia con Narducci. Inoltre, Anna Tatangelo ha condiviso uno scatto in occasione dell'uscita del suo nuovo singolo, in cui a corredo della foto ha aggiunto come didascalia:

"Adesso lascia indietro quello che non serve"

La storia d'amore tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci

La coppia aveva iniziato, discretamente, a frequentarsi lo scorso anno e i primi scatti erano apparsi in autunno, ritraendoli felici e innamorati a Parigi durante la settimana della moda. Da lì, stories, foto e alla fine Anna Tatangelo e Mattia Narducci erano usciti allo scoperto in occasione del compleanno della cantante.

Dopo la fine della storia con Gigi D'Alessio, padre del figlio Andrea, Anna Tatangelo si era legata a Livio Cori, ma la loro relazione era stata turbolenta e di breve durata. La frequentazione con il modello Mattia Narducci era arrivata in maniera inaspettata, tuttavia, la cantante sembrava aver ritrovato il sorriso con lui e i fan che la seguivano erano lieti di saperla innamorata e felice.

Tuttavia, dai vari indizi e dalle indiscrezioni lanciate da Il Messaggero sembra proprio che tra i due sia tutto finito. Inoltre, parlando del suo singolo in una nota diffusa dall'ANSA, la cantante aveva ammesso che Mantra nasceva da un periodo complesso ed era nato dal raggiungimento di una consapevolezza che si può star bene anche senza l'altro:

"Quando si esce da una relazione tossica occorre fare un lavoro su se stessi per lasciare andare il male e conservare il bene della storia e, per poterlo fare, bisogna passare attraverso la consapevolezza che si può stare bene anche senza l'altro. Mantra è questo: è autoconsapevolezza, rinascita e crescita per ritrovare se stessi guardando il mondo con occhi diversi"