Adua Del Vesco a sorpresa si scaglia contro Francesca Fagnani, l’invettiva durissima

Adua Del Vesco si è lanciata in una fortissima invettiva contro Francesca Fagnani, dopo aver visto l’intervista a Belve di Gabriel Garko.

Nelle ultime ore Adua Del Vesco ha espresso la sua forte opinione sull’intervista che Gabriel Garko ha rilasciato a Belve, programma Rai condotto da Francesca Fagnani, lo scorso marzo. L’ex gieffina ha ascoltato le domande rivolte dalla giornalista romana a proposito dell’AresGate e si è detta inorridita. Ecco la lunga invettiva.

Adua Del Vesco sconvolta dall’intervista di Gabriel Garko a Belve

Nel marzo del 2023, Francesca Fagnani ha ospitato Gabriel Garko nello studio di Belve su Rai 2, per una lunga e intensa intervista sulla sua vita. Oltre a parlare della scelta dell’attore di celare per anni la sua omosessualità, la giornalista romana è tornata a rispolverare il cosiddetto AresGate, scoppiato quando Adua Del Vesco si trovava nella casa del Grande Fratello Vip. Fagnani ha insinuato che tutti gli attori e le attrici della Ares sono andati d’accordo con Tarallo fino a quando lui non ha perso potere e soldi, e ha chiesto a Garko se sarebbe comunque scoppiato il caso nell’ipotesi che così non fosse stato. L’attore ha fatto scena muta, sviando la domanda mentre Adua ha deciso di replicare a questa insinuazione, con una lunga invettiva sui social.

“Rispondo a questa domanda visto che mi sento tirata in causa […] Non vi ho mai detto che non riesco nemmeno a vedere il viso di quella specifica persona senza iniziare ad entrare nel panico. Bene ve lo dico, e credetemi non sono stati momenti semplici, e spesso non lo sono ancora oggi […] Sono stata considerata folle, malata mentale, approfittatrice di benefit offerti ed omertosa. La verità è una storia che in realtà non auguro a nessuno di voi di vivere, perché ha cambiato per sempre la mia vita. La verità è che tutto ciò che ho ottenuto professionalmente l’ho raggiunto con grande sacrificio da parte mia e della mia famiglia […] Perché a chi non ha vissuto nella mia pelle in quegli anni non basta che io abbia raccontato tutto con tanta fatica”, ha scritto Adua.

L’attrice siciliana ha sofferto di anoressia e rischiato la vita proprio in quegli anni, quando tutto professionalmente era perfetto ma evidentemente non come appariva dall’esterno. Adua, che non sente più Gabriel Garko da dopo la sorpresa ricevuta al GF Vip, sembra per volere dell’attore, ha continuato ammettendo di essere molto delusa dalle supposizioni della Fagnani.

“Devo ancora assistere e subire supposizioni che sinceramente mi fanno venire il voltastomaco. Ci sono momenti in cui sono meno forte. In cui le immagini del mio passato diventano ricordi dolorosissimi. Questo video è uno di quei momenti in cui penso: allora non è servito a nulla se c’è chi pensa una cosa simile. A volte penso che questa sofferenza non passerà mai. Ma sono fiera di ciò che ho fatto, nonostante tutto. Mi è servito per ricominciare. Mi è servito per tornare a vivere. È servito per aprire sicuramente gli occhi a qualcuno. Per me questo è tutto”.