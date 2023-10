Barbara D'Urso ospite a Belve, arriva la conferma da parte della conduttrice Francesca Fagnani

Gossip TV

Francesca Fagnani ha svelato che presto Barbara D'Urso sarà ospite a Belve!

Barbara D'Urso sarà ospite a Belve, il talk show di Rai2 condotto da Francesca Fagnani: ad annunciarlo è la stessa giornalista, durante la diretta live di Aspettando Viva Rai2, il format social di Fiorello, partito nei giorni scorsi in attesa del ritorno della trasmissione del comico.

Belve, Barbara D'Urso confermata come ospite del programma!

Dopo tanti rumors arriva la notizia ufficiale: Barbara D'Urso sarà ospite di Belve e verrà intervista da Francesca Fagnani, svelando, per la prima volta, cosa è successo dopo che Mediaset ha deciso di allontanarla come conduttrice di Pomeriggio 5, affidando in un secondo momento il timone del programma a Myrta Merlino. Durante la diretta live di Aspettando Viva Rai2, Fiorello ha chiesto alla giornalista di svelargli qualche anticipazione sui nuovi ospiti di Belve e Francesca Fagnani ha sganciato una bomba inaspettata: tra le sue prossime interviste ci sarà anche quella a Barbara D'Urso.

La Barbara Nazionale è volata all'estero, poche settimane dopo l'addio a Mediaset, districandosi tra impegni a Londra e Parigi, ma è già in Italia, visto che a partire dai primi di novembre, sarà impegnata in un tour con lo spettacolo teatrale Taxi a due piazze, in giro per l'Italia. A rivelarlo, con anche una velata frecciatina al licenziamento da Mediaset era stata la stessa D'Urso, con un tweet sui social:

"Ne approfitto per scusarmi con i direttorei dei teatri e col pubblico, che mi avrebbe voluto nelle loro città, ma avevo un impegno televisivo che avrei voluto e dovuto rispettare"

Sull'ospitata a Belve, al momento, Francesca Fagnani non ha divulgato ultieriori informazioni, ma è probabile che, dopo le ultime 5 puntate della trasmissione, che si concluderà il 24 ottobre, il programma vedrà un prolungamento, come già successo la scorsa edizione e vedremo in tv, di nuovo, Barbara D'Urso.