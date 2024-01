Adriana Volpe torna in Rai con un programma tutto suo, i dettagli

Gossip TV

Dopo essere stata lontano dalla conduzione per diverso tempo, Rai torna ad affidare un programma a Adriana Volpe. Ecco tutti i dettagli

Dopo aver preso parte al Grande Fratello Vip come concorrente ed esserne diventata opinionista per una stagione, Adriana Volpe ha ottenuto un solo anno di contratto con Tv8 per poi tornare in Rai come ospite di alcuni dei programmi pomeridiani di punta. Ora, tuttavia, sembra che dai vertici di Viale Mazzini ci sia l’intenzione di affidarsi a lei nuovamente nelle vesti di conduttrici, con un nuovo programma presto in onda su Rai 2. Ecco i dettagli.

Adriana Volpe, la Rai le affida un nuovo Programma

Volto noto della Rai, Adriana Volpe ha azzardato durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip - costretta a lasciare per un lutto personale a poche settimane dalla Finale - sollevando più di qualche polemica contro i vertici di Viale Mazzini e l’ex collega Giancarlo Magalli. Dopo la sua esperienza da concorrente, Adriana è tornata al GF in veste di opinionista, elargendo gossip succulento ai fan con i suoi scontri con la collega Sonia Bruganelli. Il contratto, tuttavia, non fu rinnovato e Adriana volò su Tv8 alla conduzione del format Ogni Mattina, il quale tuttavia non ottenne grandi risultati e non vide mai una seconda stagione.

La presentatrice, che ha svelato un retroscena inaspettato, non si è data per vinta ed è tornata in Rai come ospite de La Vita in Diretta e BellaMà, sognando di poter tornare alla conduzione di un programma tutto suo. Sogno che, sembra, si sta finalmente avverando con la messa in onda del nuovo format, nel quale compare tra le autrici, che partirà dal 13 gennaio su Rai 2 dal nome Dr Job. Ad approfondire la questione è TvBlog che svela:

“L’obiettivo del format, ideato dalla stessa showgirl, è di raccontare il complesso equilibrio che regge il mercato del lavoro italiano, e proporre un’analisi diversa e trasformativa per avvicinare chi vuole una occupazione stimolante e chi cerca dei collaboratori brillanti per potenziare la propria azienda”. Insomma, Adriana ha fatto bene a non arrendersi con la Rai dal momento che i vertici di Viale Mazzini le hanno dato nuovamente fiducia, con un programma tutto nuovo che andrà in onda il sabato mattina.