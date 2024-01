Grande Fratello Vip, Adriana Volpe svela un retroscena inaspettato: ''Eravamo affamate e disperate''

Gossip TV

L’ex opinionista del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe, racconta un retroscena inedito del passato. Ecco cosa ha svelato.

Ex volto del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe è tornata in Rai come protagonista di BellaMa’ condotto da Pierluigi Diaco su Rai 2. La conduttrice, in attesa di migliori occasioni televisive, ha svelato un retroscena assurdo sul passato. Ecco cosa ha raccontato.

GF VIP, Adriana Volpe lo ha fatto davvero!

Dopo essere stata una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe è stata promossa ad opinionista riscontrando successo nel pubblico di Canale 5. La presentatrice, tuttavia, si è vista scalzata l’anno successivo, approdando su Tv 8 con Ogni Mattina, programma di intrattenimento e informazione quotidiana, che tuttavia non ha dato i risultati sperati in termine di share. Adesso, Adriana è uno dei volti di BellaMa’ condotto da Pierluigi Diaco su Rai 2 ma attende l’anno nuovo sperando in proposte lavorative che la possano gratificare, mettendola nuovamente al centro della conduzione.

Nel frattempo, mentre si prepara ad affrontare nuovi progetti sul piccolo schermo, Volpe ha rilasciato un’intervista a DiPiù Tv parlando delle vacanze natalizie e della gioia di poter tornare a Trento, sua città d’origine, in queste occasioni. Parlando, in particolare, di un Capodanno trascorso con le amiche, Volpe rivela di aver vissuto una situazione drammatica.

“Ricordo quando da ragazza ero sulla neve in Val di Sole sulle Dolomiti e con degli amici affittammo uno chalet. Mentre ci preparavamo ha iniziato a nevicare e neanche ce ne siamo accorte, ci siamo rese conto che era impossibile aprire la porta perché la neve ha bloccato tutto. Eravamo affamate e disperate”.

Bloccate e senza viveri, Adriana e le sue amiche hanno vissuto momenti di terrore, ma per fortuna sono state soccorse dal resto del gruppo di amici che, insospettiti dal fatto che non fossero ancora tornare dopo tante ore, le hanno trovare e soccorse. Insomma, tutto bene quel che finisce bene, ma di certo un’esperienza che la presentatrice non scorderà.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .