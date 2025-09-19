X Factor 2025: trionfo per la seconda puntata di X Factor dedicata alle Audition

Anticipazioni TV

La seconda puntata di X Factor 2025 dedicata alle Audition è stata appassionante e intensa. Con 523 mila spettatori medi e un vero e proprio boom sui social, la serata di ieri conferma l'alto gradimento di un talent show unico e irripetibile, che continuerà il prossimo giovedì sempre su Sky Uno e in streaming su NOW.

Grande successo per il secondo appuntamento con le Audition di X Factor 2025, che ieri sera, a partire dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, ha catturato l'interesse di un numero altissimo di telespettatori e utenti, a dimostrazione del fatto che il nuovo quartetto di giudici funziona alla grande, così come Giorgia che nel backstage incoraggia i concorrenti a fare del loro meglio e a non perdersi d'animo.

Passando ai numeri, la seconda puntata di X Factor 2025 ha ottenuto una media di 523 mila spettatori con il 2,6% di share.

Nel complesso, tra free e pay, nei sette giorni la prima puntata ha ottenuto una Total Audience di 2 milioni 431 mila spettatori tv medi, un valore che è perfettamente in linea rispetto all'esordio della scorsa stagione. I social confermano il trend positivo: la puntata di ieri sera ha raggiunto quasi 329 mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 360mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, rispettivamente +93% e +88% rispetto al secondo episodio della scorsa stagione. Proprio per questo X Factor 2025 è stato in assoluto lo show più discusso della giornata di ieri.

Com'è andata la seconda puntata di X Factor 2025

La seconda puntata delle Audition non ci ha riservato nessun tormentone, del resto sarebbe stato difficile eguagliare il gradimento del brano "Pippetta e a nanna" di Simone Miccinilli, già diventata un meme ripetuto e remixato su TikTok, Instagram e YouTube. I giudici sono stati decisamente generosi, facendo passare il turno anche a concorrenti che non hanno regalato al pubblico performance eccellenti. L'impressione è che, rispetto alle prime Audition, questa volta si siano esibiti artisti più bravi, più intensi e più a fuoco. Fra i 4 del tavolo, il più severo è stato come sempre Achille Lauro, mentre il premio per i "lacrimoni" della puntata va a Paola Iezzi. E Jake La Furia e Gabbani? Hanno fatto a gara di battute per l'intera serata, rendendo lieve e goliardico, com'è giusto che sia, il clima della serata.

I concorrenti che si sono presentati ieri sera a X Factor 2025 hanno condiviso con i giudici le loro storie di vita, riuscendo a esprimere le loro emozioni e le loro battaglie personali attraverso il canto. Ecco chi ha ottenuto 3 o 4 sì passando il turno e guadagnandosi così un posto ai Bootcamp.

Francesco Di Fiore con "Before You Go" di Lewis Capaldi

con di I COSMONAUTI BORGHESI con “Dancing in the Moonlight” di King Harvest

con di Orazio Damiata con "E se domani" di Mina

con di Sofia Maceri con "Skinny Love" di Bon Iver

con di I Copper Jitters con l'inedito "Take Me Out"

con l'inedito Luciano Dattoli con "Dakota" degli Stereophonics

con degli Mayu Lucisano con "Cheyenne" di Francesca Michielin e Charlie Charles

con di e Augustin Fernandez con il l'inedito "Animali"

con il l'inedito Il duo Dodo&Jeanvier con l'inedito "Panni sporchi"

con l'inedito Michelle Luf o con "Al telefono" di Cesare Cremonini

o con di La band Kindergarten con "Self Control" di Raf

con di Giorgio Campagnoli con "Sui muri" degli Psicologi

con degli Nina Duschek con "Latin lover" di Gianna Nannini

con di Sakina Sanogoh con "Ready Or Not" dei Fugees

con dei Diego Colombo con il medley dei brani di Enzo Iannacci "Lexera da lontano / Se me lo dicevi prima / El portava i scarp del tennis / E la vita, la vita".

La terza e ultima puntata di X Factor 2025 dedicata alle Audition è prevista per giovedì 25 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW.