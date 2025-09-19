TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | X Factor | X Factor 2025: trionfo per la seconda puntata di X Factor dedicata alle Audition
Schede di riferimento
X Factor
X Factor
Anticipazioni TV

X Factor 2025: trionfo per la seconda puntata di X Factor dedicata alle Audition

Carola Proto

La seconda puntata di X Factor 2025 dedicata alle Audition è stata appassionante e intensa. Con 523 mila spettatori medi e un vero e proprio boom sui social, la serata di ieri conferma l'alto gradimento di un talent show unico e irripetibile, che continuerà il prossimo giovedì sempre su Sky Uno e in streaming su NOW.

X Factor 2025: trionfo per la seconda puntata di X Factor dedicata alle Audition

Grande successo per il secondo appuntamento con le Audition di X Factor 2025, che ieri sera, a partire dalle 21.15  su Sky Uno e in streaming su NOW,  ha catturato l'interesse di un numero altissimo di telespettatori e utenti, a dimostrazione del fatto che il nuovo quartetto di giudici funziona alla grande, così come Giorgia che nel backstage incoraggia i concorrenti a fare del loro meglio e a non perdersi d'animo.

Passando ai numeri, la seconda puntata di X Factor 2025 ha ottenuto una media di 523 mila spettatori con il 2,6% di share.
Nel complesso, tra free e pay, nei sette giorni la prima puntata ha ottenuto una Total Audience di 2 milioni 431 mila spettatori tv medi, un valore che è perfettamente in linea rispetto all'esordio della scorsa stagione. I social confermano il trend positivo: la puntata di ieri sera ha raggiunto quasi 329 mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 360mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, rispettivamente +93% e +88% rispetto al secondo episodio della scorsa stagione. Proprio per questo X Factor 2025 è stato in assoluto lo show più discusso della giornata di ieri.

Com'è andata la seconda puntata di X Factor 2025

La seconda puntata delle Audition non ci ha riservato nessun tormentone, del resto sarebbe stato difficile eguagliare il gradimento del brano "Pippetta e a nanna" di  Simone Miccinilli, già diventata un meme ripetuto e remixato su TikTok, Instagram e YouTube. I giudici sono stati decisamente generosi, facendo passare il turno anche a concorrenti che non hanno regalato al pubblico performance eccellenti. L'impressione è che, rispetto alle prime Audition, questa volta si siano esibiti artisti più bravi, più intensi e più a fuoco. Fra i 4 del tavolo, il più severo è stato come sempre Achille Lauro, mentre il premio per i "lacrimoni" della puntata va a Paola Iezzi. E Jake La Furia e Gabbani? Hanno fatto a gara di battute per l'intera serata, rendendo lieve e goliardico, com'è giusto che sia, il clima della serata.

Entra in NOW e guarda X Factor 2025

I concorrenti che si sono presentati ieri sera a X Factor 2025 hanno condiviso con i giudici le loro storie di vita, riuscendo a esprimere le loro emozioni e le loro battaglie personali attraverso il canto. Ecco chi ha ottenuto 3 o 4 sì passando il turno e guadagnandosi così un posto ai Bootcamp.

  • Francesco Di Fiore con "Before You Go" di Lewis Capaldi
  • I COSMONAUTI BORGHESI con “Dancing in the Moonlight” di King Harvest
  • Orazio Damiata con "E se domani" di Mina
  • Sofia Maceri con "Skinny Love" di Bon Iver
  • I Copper Jitters con l'inedito "Take Me Out"
  • Luciano Dattoli con "Dakota" degli Stereophonics
  • Mayu Lucisano con "Cheyenne" di Francesca Michielin e Charlie Charles
  • Augustin Fernandez con il l'inedito "Animali"
  • Il duo Dodo&Jeanvier con l'inedito "Panni sporchi"
  • Michelle Lufo con "Al telefono" di Cesare Cremonini
  • La band Kindergarten con "Self Control" di Raf
  • Giorgio Campagnoli con "Sui muri" degli Psicologi
  • Nina Duschek con "Latin lover" di Gianna Nannini
  • Sakina Sanogoh con "Ready Or Not" dei Fugees
  • Diego Colombo con il medley dei brani di Enzo Iannacci "Lexera da lontano / Se me lo dicevi prima / El portava i scarp del tennis / E la vita, la vita".
Entra in NOW e guarda X Factor 2025

La terza e ultima puntata di X Factor 2025 dedicata alle Audition è prevista per giovedì 25 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. 

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
X Factor
X Factor
Carola Proto
  • Giornalista specializzata in interviste
  • Appassionata di cinema italiano e commedie sentimentali
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Ballando con le stelle, svelato un retroscena inedito sul ballerino che avrebbe dovuto esibirsi con Andrea Delogu
news VIP Ballando con le stelle, svelato un retroscena inedito sul ballerino che avrebbe dovuto esibirsi con Andrea Delogu
Stefano De Martino sul palco con Sal Da Vinci, ma Canale 5 taglia la sua ospitata
news VIP Stefano De Martino sul palco con Sal Da Vinci, ma Canale 5 taglia la sua ospitata
Clizia Incorvaia a La Volta Buona: ''Arrivai a mangiare una mela al giorno''
news VIP Clizia Incorvaia a La Volta Buona: ''Arrivai a mangiare una mela al giorno''
La Notte nel Cuore Anticipazioni Turche: Samet in fin di vita dopo aver inseguito Sumru
anticipazioni TV La Notte nel Cuore Anticipazioni Turche: Samet in fin di vita dopo aver inseguito Sumru
Uomini e Donne, al via la nuova edizione lunedì 22 settembre: le anticipazioni
news VIP Uomini e Donne, al via la nuova edizione lunedì 22 settembre: le anticipazioni
La Promessa Anticipazioni 20 settembre 2025: Jana e Manuel in festa, il loro amore trionfa!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 20 settembre 2025: Jana e Manuel in festa, il loro amore trionfa!
La forza di una donna Anticipazioni 20 settembre 2025: Sirin fa una "proposta indecente" a Sarp...
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 20 settembre 2025: Sirin fa una "proposta indecente" a Sarp...
Grande Fratello, Lorenzo Battistello ricorda la prima edizione del reality e lancia una frecciatina a Temptation Island
news VIP Grande Fratello, Lorenzo Battistello ricorda la prima edizione del reality e lancia una frecciatina a Temptation Island
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV