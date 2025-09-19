X Factor 2025: trionfo per la seconda puntata di X Factor dedicata alle Audition
La seconda puntata di X Factor 2025 dedicata alle Audition è stata appassionante e intensa. Con 523 mila spettatori medi e un vero e proprio boom sui social, la serata di ieri conferma l'alto gradimento di un talent show unico e irripetibile, che continuerà il prossimo giovedì sempre su Sky Uno e in streaming su NOW.
Grande successo per il secondo appuntamento con le Audition di X Factor 2025, che ieri sera, a partire dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, ha catturato l'interesse di un numero altissimo di telespettatori e utenti, a dimostrazione del fatto che il nuovo quartetto di giudici funziona alla grande, così come Giorgia che nel backstage incoraggia i concorrenti a fare del loro meglio e a non perdersi d'animo.
Passando ai numeri, la seconda puntata di
X Factor 2025 ha ottenuto una media di 523 mila spettatori con il 2,6% di share.
Nel complesso, tra free e pay, nei sette giorni la prima puntata ha ottenuto una Total Audience di 2 milioni 431 mila spettatori tv medi, un valore che è perfettamente in linea rispetto all'esordio della scorsa stagione. I social confermano il trend positivo: la puntata di ieri sera ha raggiunto quasi 329 mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 360mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, rispettivamente +93% e +88% rispetto al secondo episodio della scorsa stagione. Proprio per questo X Factor 2025 è stato in assoluto lo show più discusso della giornata di ieri.
Com'è andata la seconda puntata di X Factor 2025
La seconda puntata delle Audition non ci ha riservato nessun tormentone, del resto sarebbe stato difficile eguagliare il gradimento del brano "Pippetta e a nanna" di Simone Miccinilli, già diventata un meme ripetuto e remixato su TikTok, Instagram e YouTube. I giudici sono stati decisamente generosi, facendo passare il turno anche a concorrenti che non hanno regalato al pubblico performance eccellenti. L'impressione è che, rispetto alle prime Audition, questa volta si siano esibiti artisti più bravi, più intensi e più a fuoco. Fra i 4 del tavolo, il più severo è stato come sempre Achille Lauro, mentre il premio per i "lacrimoni" della puntata va a Paola Iezzi. E Jake La Furia e Gabbani? Hanno fatto a gara di battute per l'intera serata, rendendo lieve e goliardico, com'è giusto che sia, il clima della serata.Entra in NOW e guarda X Factor 2025
I concorrenti che si sono presentati ieri sera a X Factor 2025 hanno condiviso con i giudici le loro storie di vita, riuscendo a esprimere le loro emozioni e le loro battaglie personali attraverso il canto. Ecco chi ha ottenuto 3 o 4 sì passando il turno e guadagnandosi così un posto ai Bootcamp.
- Francesco Di Fiore con "Before You Go" di Lewis Capaldi
- I COSMONAUTI BORGHESI con “Dancing in the Moonlight” di King Harvest
- Orazio Damiata con "E se domani" di Mina
- Sofia Maceri con "Skinny Love" di Bon Iver
- I Copper Jitters con l'inedito "Take Me Out"
- Luciano Dattoli con "Dakota" degli Stereophonics
- Mayu Lucisano con "Cheyenne" di Francesca Michielin e Charlie Charles
- Augustin Fernandez con il l'inedito "Animali"
- Il duo Dodo&Jeanvier con l'inedito "Panni sporchi"
- Michelle Lufo con "Al telefono" di Cesare Cremonini
- La band Kindergarten con "Self Control" di Raf
- Giorgio Campagnoli con "Sui muri" degli Psicologi
- Nina Duschek con "Latin lover" di Gianna Nannini
- Sakina Sanogoh con "Ready Or Not" dei Fugees
- Diego Colombo con il medley dei brani di Enzo Iannacci "Lexera da lontano / Se me lo dicevi prima / El portava i scarp del tennis / E la vita, la vita".
La terza e ultima puntata di X Factor 2025 dedicata alle Audition è prevista per giovedì 25 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW.