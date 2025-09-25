TGCom24
X Factor
X Factor 2025, stasera su Sky la terza e ultima puntata dedicata alle Audition: finisce la prima scrematura

Carola Proto

È arrivato il momento di dire addio alla prima fase della gara di X Factor 2025. Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, si concludono le Audition dello show Sky Original prodotto da Fremantle. A chi accorderanno il loro favore i quattro giudici?

X Factor 2025, stasera su Sky la terza e ultima puntata dedicata alle Audition: finisce la prima scrematura

Questa sera, 25 settembre 2025, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, torna X Factor 2025, lo show Sky Original prodotto da Fremantle arrivato alla diciannovesima edizione. Con la puntata di oggi, che sarebbe la terza, si chiude la fase più ludica e sbarazzina della gara: quella delle Audition. Concorrenti provenienti da ogni parte d'Italia, e talvolta dall'estero, si esibiscono sul palco dell’Allianz Cloud di Milano davanti ai quattro giudici, nella speranza di conquistare i tre sì necessari per passare alla fase successiva. Portano una cover oppure un inedito e hanno ciascuno una storia da raccontare e da affidare al canto.

Anche stasera ci sarà Giorgia nel backstage, pronta a motivare i più timidi e a tenere compagnia ai loro cari durante la performance del figlio, fidanzato, nipote, fratello o sorella. Al tavolo, pronti a riconoscere il talento e a valutare il progetto musicale dei concorrenti, ci saranno i tre giudici veterani Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro, affiancati dal giudice esordiente Francesco Gabbani, che è già diventato il dispensatore di "freddure" di XF2025. Tutti e quattro guarderanno con benevolenza chi si esibisce per loro, in attesa dei Bootcamp, delle Last Call e infine dei Live Show, che saranno condotti da Giorgia e che termineranno con la Finale in Piazza del Plebiscito a Napoli.

X Factor 2025: dove eravamo rimasti?

Durante la seconda puntata di X Factor 2025 dedicata alle Audition, sono stati in pochi i concorrenti a tornare a casa, e fra coloro che hanno guadagnato l’apprezzamento dell’intero tavolo, alcuni hanno davvero incantato il pubblico in studio e a casa. Ecco chi è uscito vittorioso dalle Audition number two di quest'anno:

  • Francesco Di Fiore con "Before You Go" di Lewis Capaldi
  • I COSMONAUTI BORGHESI con "Dancing in the Moonlight" di King Harvest
  • Orazio Damiata con "E se domani" di Mina
  • Sofia Maceri con "Skinny Love" di Bon Iver
  • I Copper Jitters con l'inedito "Take Me Out"
  • Luciano Dattoli con "Dakota" degli Stereophonics
  • Mayu Lucisano con "Cheyenne" di Francesca Michielin e Charlie Charles
  • Augustin Fernandez con il l'inedito "Animali"
  • Il duo Dodo&Jeanvier con l'inedito "Panni sporchi"
  • Michelle Lufo con "Al telefono" di Cesare Cremonini
  • I Kindergarten con "Self Control" di Raf
  • Giorgio Campagnoli con "Sui muri" degli Psicologi
  • Nina Duschek con "Latin lover" di Gianna Nannini
  • Sakina Sanogoh con "Ready Or Not" dei Fugees
  • Diego Colombo con il medley dei brani di Enzo Iannacci "Lexera da lontano / Se me lo dicevi prima / El portava i scarp del tennis / E la vita, la vita"

La serata di giovedì scorso ha ottenuto una media di 523 mila spettatori con il 2,6% di share, ci sono dunque i presupposti per una terza puntata super seguita.

X Factor 2025 dopo le terze Audition

Abbiamo detto che alle Audition seguiranno i Bootcamp, che saranno diversi dal solito. I concorrenti fino ad ora selezionati si esibiranno di nuovo, davanti a tutti e quattro i giudici e non a uno solo. Per passare avranno bisogno dei 4 sì o dell'X-Pass di uno dei giudici. Le Last Call, che arriveranno subito dopo, erediteranno dai vecchi Bootcamp il meccanismo delle sedie con i temibili switch, e solo alla fine si conosceranno le squadre da 3 concorrenti che Gabbani, Lauro, La Furia e la Iezzi porteranno ai Live.

X Factor 2025 è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, e poi tutti i martedì in replica anche in chiaro in prima serata su TV8, al tasto 8 del telecomando.

Carola Proto
  • Giornalista specializzata in interviste
  • Appassionata di cinema italiano e commedie sentimentali
