X Factor 2025, stasera su Sky la terza e ultima puntata dedicata alle Audition: finisce la prima scrematura

Anticipazioni TV

È arrivato il momento di dire addio alla prima fase della gara di X Factor 2025. Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, si concludono le Audition dello show Sky Original prodotto da Fremantle. A chi accorderanno il loro favore i quattro giudici?

Questa sera, 25 settembre 2025, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, torna X Factor 2025, lo show Sky Original prodotto da Fremantle arrivato alla diciannovesima edizione. Con la puntata di oggi, che sarebbe la terza, si chiude la fase più ludica e sbarazzina della gara: quella delle Audition. Concorrenti provenienti da ogni parte d'Italia, e talvolta dall'estero, si esibiscono sul palco dell’Allianz Cloud di Milano davanti ai quattro giudici, nella speranza di conquistare i tre sì necessari per passare alla fase successiva. Portano una cover oppure un inedito e hanno ciascuno una storia da raccontare e da affidare al canto.

Anche stasera ci sarà Giorgia nel backstage, pronta a motivare i più timidi e a tenere compagnia ai loro cari durante la performance del figlio, fidanzato, nipote, fratello o sorella. Al tavolo, pronti a riconoscere il talento e a valutare il progetto musicale dei concorrenti, ci saranno i tre giudici veterani Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro, affiancati dal giudice esordiente Francesco Gabbani, che è già diventato il dispensatore di "freddure" di XF2025. Tutti e quattro guarderanno con benevolenza chi si esibisce per loro, in attesa dei Bootcamp, delle Last Call e infine dei Live Show, che saranno condotti da Giorgia e che termineranno con la Finale in Piazza del Plebiscito a Napoli.

X Factor 2025: dove eravamo rimasti?

Durante la seconda puntata di X Factor 2025 dedicata alle Audition, sono stati in pochi i concorrenti a tornare a casa, e fra coloro che hanno guadagnato l’apprezzamento dell’intero tavolo, alcuni hanno davvero incantato il pubblico in studio e a casa. Ecco chi è uscito vittorioso dalle Audition number two di quest'anno:

Francesco Di Fiore con "Before You Go" di Lewis Capaldi

con di I COSMONAUTI BORGHESI con "Dancing in the Moonlight" di King Harvest

con di Orazio Damiata con "E se domani" di Mina

con di Sofia Maceri con "Skinny Love" di Bon Iver

con di I Copper Jitters con l'inedito "Take Me Out"

con l'inedito Luciano Dattoli con "Dakota" degli Stereophonics

con degli Mayu Lucisano con "Cheyenne" di Francesca Michielin e Charlie Charles

con di e Augustin Fernandez con il l'inedito "Animali"

con il l'inedito Il duo Dodo&Jeanvier con l'inedito "Panni sporchi"

con l'inedito Michelle Lufo c on "Al telefono" di Cesare Cremonini

on di I Kindergarten con "Self Control" di Raf

con di Giorgio Campagnoli con "Sui muri" degli Psicologi

con degli Nina Duschek con "Latin lover" di Gianna Nannini

con di Sakina Sanogoh con "Ready Or Not" dei Fugees

con dei Diego Colombo con il medley dei brani di Enzo Iannacci "Lexera da lontano / Se me lo dicevi prima / El portava i scarp del tennis / E la vita, la vita"

La serata di giovedì scorso ha ottenuto una media di 523 mila spettatori con il 2,6% di share, ci sono dunque i presupposti per una terza puntata super seguita.

X Factor 2025 dopo le terze Audition

Abbiamo detto che alle Audition seguiranno i Bootcamp, che saranno diversi dal solito. I concorrenti fino ad ora selezionati si esibiranno di nuovo, davanti a tutti e quattro i giudici e non a uno solo. Per passare avranno bisogno dei 4 sì o dell'X-Pass di uno dei giudici. Le Last Call, che arriveranno subito dopo, erediteranno dai vecchi Bootcamp il meccanismo delle sedie con i temibili switch, e solo alla fine si conosceranno le squadre da 3 concorrenti che Gabbani, Lauro, La Furia e la Iezzi porteranno ai Live.

X Factor 2025 è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, e poi tutti i martedì in replica anche in chiaro in prima serata su TV8, al tasto 8 del telecomando.