TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | X Factor | X Factor 2025: stasera su Sky è tempo di Last Call: i giudici sceglieranno le loro squadre e i concorrenti resteranno in 12
Schede di riferimento
X Factor
X Factor
Anticipazioni TV

X Factor 2025: stasera su Sky è tempo di Last Call: i giudici sceglieranno le loro squadre e i concorrenti resteranno in 12

Carola Proto
4

Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, torna X Factor 2025 con le Last Call, in cui ogni giudice formerà la propria squadra grazie al meccanismo delle sedie con gli switch. Nel corso della puntata saranno eliminati ben 15 concorrenti.

X Factor 2025: stasera su Sky è tempo di Last Call: i giudici sceglieranno le loro squadre e i concorrenti resteranno in 12

Puntata al cardiopalma stasera, su Sky Uno e in streaming su NOW, per X Factor 2025. Alle 21.15 partiranno infatti le Last Call dello show Sky Original prodotto da Fremantle, che sono l'ultima tappa della gara canora prima degli attesissimi Live Show.
Nelle ultime due puntate abbiamo visto Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani votare all'unanimità a favore dell'eliminazione o dell'ammissione alla penultima fase della diciannovesima edizione di X Factor di una serie di concorrenti.
Le Last Call, ovviamente, saranno molto più adrenaliniche e tese dei Bootcamp, anche perché torneranno le famigerate sedie, che saranno solamente tre. Ogni giudice dovrà dunque scegliere il suo terzetto preferito, e nessun concorrente potrà sentirsi sicuro fino all'ultimo perché lo spietato meccanismo degli switch consentirà ai 4 del tavolo di togliere la sedia a qualcuno per darla a uno più bravo.

Entra in NOW e guarda X Factor 2025

Le Last Call saranno l'ultima occasione per i concorrenti che ai Bootcamp hanno inizialmente diviso i giudici di far vedere che possono aspirare al Fattore X. Insieme a chi ha ricevuto immediatamente i 4 sì, dovranno dimostrare di aver fatto tesoro dei consigli di Lauro & Co. Anche la scelta del brano sarà fondamentale, e occhio a non cambiare la melodia, onde evitare le critiche di Francesco Gabbani, e a non cadere nella trappola dell'esibizione karaoke, tanto odiato da Achille Lauro. Chi punta alla finale dovrà inoltre stare attento a non portare sul palco dell’Allianz Cloud un brano troppo impegnativo, onde non scontentare Paola Iezzi. E il rap? Meglio non rischiare, visto che al tavolo c'è Jake La Furia.

I concorrenti di XF2025 potranno portare o una cover o un inedito e a incoraggiarli e calmarli nel backstage sarà come sempre Giorgia.

Entra in NOW e guarda X Factor 2025

A presentarsi alle Last Call, a caccia di una sedia, saranno 27 concorrenti. Ecco i loro nomi:

  • Alice Mascritti
  • Amanda Bottini
  • Alessandro Tomasi
  • i Nelav
  • Michelle Lufo
  • TellyNonPiangere
  • Gli Abat-Jour
  • Gabriele Bernabò in arte Androgynous
  • Diego Colombo
  • Layana Oriot
  • Francesco Di Fiore
  • Tommaso Vulpio
  • Vittoria Sofia Donda
  • Piercesare Fagioli in arte Pierci
  • Vicky Della Peruta
  • I Plastic Haze
  • Roberta Scandurra
  • Alfredo Fiore
  • Ero Caddeo
  • Vincenzo Viscardi
  • Sakyna Sanogoh
  • Francesca Vinale
  • Kokomò
  • i Pagoda Universe
  • Delia Puglisi
  • i Copper Jitters
  • Mayu Lucisano

Dopo le Last Call, la gara entrerà finalmente nella sua fase più spettacolare: i Live Show di X Factor 2025 prenderanno il via la prossima settimana, e quindi giovedì 23 ottobre, sempre alle 21.15 su Sky Uno e in Streaming su Now.

Ricordiamo che X Factor 2025 è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
X Factor
X Factor
Carola Proto
  • Giornalista specializzata in interviste
  • Appassionata di cinema italiano e commedie sentimentali
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Beautiful Anticipazioni Puntata del 17 ottobre 2025: Una minaccia mette nei guai Steffy... e non solo con Finn!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 17 ottobre 2025: Una minaccia mette nei guai Steffy... e non solo con Finn!
Sanremo 2026, Giorgia co-conduttrice della nuova edizione al fianco di Carlo Conti?
news VIP Sanremo 2026, Giorgia co-conduttrice della nuova edizione al fianco di Carlo Conti?
Sanremo 2026, tra i Big in gara anche due ex allievi della 24esima edizione di Amici: le ultime indiscrezioni
news VIP Sanremo 2026, tra i Big in gara anche due ex allievi della 24esima edizione di Amici: le ultime indiscrezioni
Beautiful: Jacqueline MacInnes Wood rivela il sesso del suo quinto figlio ed è pronta a far tornare la sua Steffy!
anticipazioni TV Beautiful: Jacqueline MacInnes Wood rivela il sesso del suo quinto figlio ed è pronta a far tornare la sua Steffy!
Grande Fratello: nonostante la “ramanzina” della compagna, Domenico D’Alterio non vuole allontanarsi da Benedetta Stocchi
news VIP Grande Fratello: nonostante la “ramanzina” della compagna, Domenico D’Alterio non vuole allontanarsi da Benedetta Stocchi
Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori: è nata Clara Isabel
news VIP Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori: è nata Clara Isabel
Grande Fratello, Mascia Ferri rivela: "Tornare nella Casa? Sono stata contattata per..."
news VIP Grande Fratello, Mascia Ferri rivela: "Tornare nella Casa? Sono stata contattata per..."
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 16 ottobre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 16 ottobre 2025
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV