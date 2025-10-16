X Factor 2025: stasera su Sky è tempo di Last Call: i giudici sceglieranno le loro squadre e i concorrenti resteranno in 12

Anticipazioni TV

Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, torna X Factor 2025 con le Last Call, in cui ogni giudice formerà la propria squadra grazie al meccanismo delle sedie con gli switch. Nel corso della puntata saranno eliminati ben 15 concorrenti.

Puntata al cardiopalma stasera, su Sky Uno e in streaming su NOW, per X Factor 2025. Alle 21.15 partiranno infatti le Last Call dello show Sky Original prodotto da Fremantle, che sono l'ultima tappa della gara canora prima degli attesissimi Live Show.

Nelle ultime due puntate abbiamo visto Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani votare all'unanimità a favore dell'eliminazione o dell'ammissione alla penultima fase della diciannovesima edizione di X Factor di una serie di concorrenti.

Le Last Call, ovviamente, saranno molto più adrenaliniche e tese dei Bootcamp, anche perché torneranno le famigerate sedie, che saranno solamente tre. Ogni giudice dovrà dunque scegliere il suo terzetto preferito, e nessun concorrente potrà sentirsi sicuro fino all'ultimo perché lo spietato meccanismo degli switch consentirà ai 4 del tavolo di togliere la sedia a qualcuno per darla a uno più bravo.

Le Last Call saranno l'ultima occasione per i concorrenti che ai Bootcamp hanno inizialmente diviso i giudici di far vedere che possono aspirare al Fattore X. Insieme a chi ha ricevuto immediatamente i 4 sì, dovranno dimostrare di aver fatto tesoro dei consigli di Lauro & Co. Anche la scelta del brano sarà fondamentale, e occhio a non cambiare la melodia, onde evitare le critiche di Francesco Gabbani, e a non cadere nella trappola dell'esibizione karaoke, tanto odiato da Achille Lauro. Chi punta alla finale dovrà inoltre stare attento a non portare sul palco dell’Allianz Cloud un brano troppo impegnativo, onde non scontentare Paola Iezzi. E il rap? Meglio non rischiare, visto che al tavolo c'è Jake La Furia.

I concorrenti di XF2025 potranno portare o una cover o un inedito e a incoraggiarli e calmarli nel backstage sarà come sempre Giorgia.

A presentarsi alle Last Call, a caccia di una sedia, saranno 27 concorrenti. Ecco i loro nomi:

Alice Mascritti

Amanda Bottini

Alessandro Tomasi

i Nelav

Michelle Lufo

TellyNonPiangere

Gli Abat-Jour

Gabriele Bernabò in arte Androgynous

Diego Colombo

Layana Oriot

Francesco Di Fiore

Tommaso Vulpio

Vittoria Sofia Donda

Piercesare Fagioli in arte Pierci

Vicky Della Peruta

I Plastic Haze

Roberta Scandurra

Alfredo Fiore

Ero Caddeo

Vincenzo Viscardi

Sakyna Sanogoh

Francesca Vinale

Kokomò

i Pagoda Universe

Delia Puglisi

i Copper Jitters

Mayu Lucisano

Dopo le Last Call, la gara entrerà finalmente nella sua fase più spettacolare: i Live Show di X Factor 2025 prenderanno il via la prossima settimana, e quindi giovedì 23 ottobre, sempre alle 21.15 su Sky Uno e in Streaming su Now.

Ricordiamo che X Factor 2025 è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.