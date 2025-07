X Factor 2025: si riparte giovedì 11 settembre su Sky e NOW e i giudici "scaldano" il loro X Factor Touch (VIDEO)

Anticipazioni TV

Si scaldano i motori della nuova edizione di X Factor e si parte con la prima campagna dei 4 giudici di quest'anno, pronti a infondere ai ragazzi, della loro squadra e non, il loro X Factor Touch, un tocco magico per aiutare i concorrenti a trovare e mostrare il proprio fattore X.

Si scaldano i motori e cominciano ad accendersi i riflettori sulla nuova stagione di X Factor 2025. I 4 giudici di quest’anno sono pronti ad accogliere i concorrenti che si presenteranno sul palco davanti al loro, per mostrare il proprio talento e trovare l’X Factor. Grande la responsabilità per Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, che – come sempre – non si limiteranno a scegliere i ragazzi e le ragazze ma li seguiranno passo dopo passo, infondendo loro il loro personale X Factor Touch. Tutto questo dall’11 settembre 2025 su Sky e in Streaming su NOW.

X Factor 2025: Si parte, comincia la campagna con i quattro giudici della nuova edizione

X Factor 2025 sta per cominciare. Da giovedì 11 settembre 2025 si accenderanno le luci del palco di X Factor e i quattro giudici di quest’anno saranno pronti a cercare e trovare chi possiede il fattore X. Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi tornano a svolgere il compito che li ha visti fare squadra lo scorso anno e a loro si unisce Francesco Gabbani, al suo esordio come giudice di una competizione anzi di uno spettacolo musicale che ci accompagnerà su Sky e NOW durante l’autunno. Ad accompagnarli, alla conduzione, ci sarà Giorgia, favolosa conduttrice e vera padrona di casa. Ma bando alle ciance e si cominci. La campagna di X Factor 2025 è cominciata ed è sotto il segno dell’X Factor Touch. Ma cos’è?

L’X Factor Touch è il tocco personale che ogni giudice possiede e che gli permette di seguire i ragazzi e le ragazze che si presentano sul palco – che diventino o meno parte della loro squadra – e di dare loro la propria impronta, contribuendo a creare l’atmosfera giusta con l’arrivo di un microfono professionale, con degli outfit super cool, con un basso potentissimo, con un palco scintillante e colorato ma anche di una coreografia strepitosa. Tutto questo è ancora più chiaro nel promo che vedrete qui sotto.

Promo: 2025: Giorgia e i 4 Giudici scaldano i motori in vista dell'inizio della nuova edizione fissato per l'11 settembre su Sky e NOW - HD

Pronti ad accendere il talento con uno schiocco di dita?

X Factor 2025 arriva su Sky e in Streaming su NOW da giovedì 11 settembre 2025.