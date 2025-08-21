X Factor 2025, le prime immagini dei giudici al lavoro: il tavolo si scalda

Anticipazioni TV

In attesa della prima puntata di X Factor 2025 l'11 settembre su Sky e su NOW, ecco un video in cui, al tavolo dei giudici, Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro interagiscono durante le Audizioni.

Il tempo corre veloce, e anche se vorremmo rallentarlo, non siamo tuttavia dispiaciuti che sia quasi arrivato il momento di X Factor 2025, lo show Sky Original prodotto da Fremantle che ogni anno ci appassiona con i suoi favolosi concorrenti. La nuova edizione comincerà l'11 settembre su Sky e su NOW con la prima puntata delle Audizioni, in cui i partecipanti dovranno assicurarsi 4 sì per passare alla fase successiva della gara canora. Le Audizioni, come sappiamo, non sono in diretta, e quindi i 4 giudici hanno già ascoltato i ragazzi. Un assaggio del loro lavoro ce lo dà un video di 1 minuto e mezzo intitolato Il tavolo si scalda, con cui speriamo possiate entrare nell'atmosfera del talent show, che sarà condotto per il secondo anno consecutivo da Giorgia. I giudici sono invece Jake La Furia. Paola Iezzi, Achille Lauro e Francesco Gabbani, che ha preso il posto di Manuel Agnelli. Che tra loro ci sia una buona intesa è cosa certa, e lo ha dimostrato un video nel quale i 4 cantano insieme hit della musica italiana di una volta come "Maledetta primavera" di Loretta Goggi. Ovviamente qualche divergenza di opinioni non mancherà, soprattutto durante i Live, dove giudici e concorrenti si giocheranno il tutto per tutto, ma in questa fase ci si può permettere di giocare un po’, nonché di prendere bonariamente in giro chi non ha l'X-Factor anche se è convinto del contrario

X Factor 2025: i video in cui il tavolo dei giudici si scalda

Nel video sui giudici al lavoro durante le Audizioni appare evidente quanto i magnifici 4 se ne intendano di musica e quanto l'ironia non manchi a nessuno di loro. Jake La Furia ha sempre la battuta pronta e Paola Iezzi non ha perso il suo entusiasmo. Achille Lauro è sempre più fascinoso, e di sicuro il numero delle sue "bimbe" crescerà esponenzialmente. E Gabbani? Il cantautore che ha vinto due volte il Festival di Sanremo - una nella categoria Nuove Proposte e l'altra come Big - sembra essersi perfettamente integrato e, come chi c’era prima di lui, non ama che la musica di un brano che ha fatto epoca venga cambiata da un concorrente.