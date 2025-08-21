TGCom24
X Factor 2025, le prime immagini dei giudici al lavoro: il tavolo si scalda

Carola Proto

In attesa della prima puntata di X Factor 2025 l'11 settembre su Sky e su NOW, ecco un video in cui, al tavolo dei giudici, Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro interagiscono durante le Audizioni.

Il tempo corre veloce, e anche se vorremmo rallentarlo, non siamo tuttavia dispiaciuti che sia quasi arrivato il momento di X Factor 2025, lo show Sky Original prodotto da Fremantle che ogni anno ci appassiona con i suoi favolosi concorrenti. La nuova edizione comincerà l'11 settembre su Sky e su NOW con la prima puntata delle Audizioni, in cui i partecipanti dovranno assicurarsi 4 sì per passare alla fase successiva della gara canora. Le Audizioni, come sappiamo, non sono in diretta, e quindi i 4 giudici hanno già ascoltato i ragazzi. Un assaggio del loro lavoro ce lo dà un video di 1 minuto e mezzo intitolato Il tavolo si scalda, con cui speriamo possiate entrare nell'atmosfera del talent show, che sarà condotto per il secondo anno consecutivo da Giorgia. I giudici sono invece Jake La Furia. Paola Iezzi, Achille Lauro e Francesco Gabbani, che ha preso il posto di Manuel Agnelli. Che tra loro ci sia una buona intesa è cosa certa, e lo ha dimostrato un video nel quale i 4 cantano insieme hit della musica italiana di una volta come "Maledetta primavera" di Loretta Goggi. Ovviamente qualche divergenza di opinioni non mancherà, soprattutto durante i Live, dove giudici e concorrenti si giocheranno il tutto per tutto, ma in questa fase ci si può permettere di giocare un po’, nonché di prendere bonariamente in giro chi non ha l'X-Factor anche se è convinto del contrario

X Factor 2025: i video in cui il tavolo dei giudici si scalda

Nel video sui giudici al lavoro durante le Audizioni appare evidente quanto i magnifici 4 se ne intendano di musica e quanto l'ironia non manchi a nessuno di loro. Jake La Furia ha sempre la battuta pronta e Paola Iezzi non ha perso il suo entusiasmo. Achille Lauro è sempre più fascinoso, e di sicuro il numero delle sue "bimbe" crescerà esponenzialmente. E Gabbani? Il cantautore che ha vinto due volte il Festival di Sanremo - una nella categoria Nuove Proposte e l'altra come Big - sembra essersi perfettamente integrato e, come chi c’era prima di lui, non ama che la musica di un brano che ha fatto epoca venga cambiata da un concorrente.

Carola Proto
Guida TV