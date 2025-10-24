X Factor 2025: breve riassunto del primo Live Show, che ha avuto ascolti e interazioni social da capogiro

Anticipazioni TV

Grandissimo esordio, in termini di share e interazioni social, per il primo Live Show di X Factor 2025, che si è concluso con l’eliminazione dei Copper Jitters, andati al ballottaggio con Amanda. La squadra di Achille Lauro registra la prima disfatta.

Strepitoso successo per la puntata che ha inaugurato i Live di X Factor 2025, che si è svolto ieri sera nella X Factor Arena alla presenza dei giudici, della conduttrice Giorgia e di un pubblico numeroso e molto entusiasta delle performance dei concorrenti in gara. Il primo appuntamento in diretta dello show Sky Original prodotto da Fremantle ha avuto una total Audience di 824 mila spettatori con il 4,1% di share, con 1 milione e 268 mila contatti unici e con il 61% di permanenza, 4 punti percentuali in più rispetto al kick off dell'anno scorso. A questi dati positivi si aggiungono altri due fantastici risultati, a cominciare dal numero dei voti complessivi: oltre 2,2 milioni ieri sera, +14% rispetto all'esordio dello scorso anno nonché il dato più alto delle ultime 4 edizioni. Per quanto riguarda i dati social, sono in netta crescita rispetto allo scorso anno: 539 mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 580 mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 (rispettivamente +28% e +24% rispetto all’episodio precedente e +58% e +62% rispetto alla stessa puntata della scorsa stagione).

In base a questi risultati, si può dire con certezza che il primo Live di #XF2025 è stato il programma in assoluto più commentato della giornata di ieri.

X Factor 2025, il primo Live: breve riassunto della puntata

Ad aprire la serata di ieri è stata Giorgia, con un un mash-up di "The Way You Make Me Feel" di Michael Jackson, "Il mio giorno migliore" (un suo brano) e "We Found Love" di Rihanna feat. Calvin Harris. Nella prima manche di cover si sono esibiti:

eroCaddeo (squadra di Achille Lauro) con "E penso a te" di Lucio Battisti rob (squadra di Paola Iezzi) con "You Oughta Know" di Alanis Morissette tellynonpiangere (squadra di Francesco Gabbani) con "La musica non c’è" di Coez AMANDA (squadra di Jake La Furia) con “Wrecking Ball” di Miley Cyrus VISCARDI (squadra di Paola Iezzi) con un medley di Pino Daniele tra "Yes I know my way" e "Chillo è nu buono Guaglione" LAYANA (squadra di Achille Lauro) con "Gli uomini non cambiano" di Mia Martini.

La meno votata della manche è stata AMANDA.

Durante la seconda manche, sempre di cover, abbiamo visto:

DELIA (squadra di Jake La Furia) con il mash-up "Signor tenente / Brucia la terra" (Giorgio Faletti / Nino Rota, Kaballà) MICHELLE (squadra di Francesco Gabbani) con "En e Xanax" di Samuele Bersani TOMASI (squadra di Jake La Furia) con "Lucciole" di BLANCO I Copper Jitters (squadra di Achille Lauro) con "Tutti Frutti" di Little Richard nella versione di Elvis Presley MAYU (squadra di Paola Iezzi) con "Tutti" di Calcutta PierC (squadra di Francesco Gabbani) con "Rocket Man" di Elton John

I meno votati della seconda manche sono stati i Copper Jitters, che sono finiti al ballottaggio con AMANDA. A passare al secondo Live Show è stata quest'ultima con 3 voti su 4.