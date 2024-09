X Factor 2024, la terza puntata: lacrime, risate, gli X Pass, il dito del bambino di Shining e Primpi La Merda

Anticipazioni TV

Si è conclusa alla grande la fase delle Audition di X Factor 2024. La puntata di ieri sera ha riservato al suo pubblico momenti di pura comicità e un finale a sorpresa.

X-Factor 2024 continua ad andare alla grande, come dimostra il successo della puntata di ieri, con cui si è chiusa la fase sempre interessante, nonché spassosa, delle Audition. Cominciando dagli ascolti, ci fa piacere informarvi, vista la nostra passionaccia per lo show Sky Original prodotto da Fremantle, che la terza puntata di X Factor 2024, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 68 3mila spettatori tv medi, in crescita del +26% rispetto all’omologa puntata della scorsa stagione e perfettamente in linea col dato della scorsa settimana, con una share tv del 3,2% e quasi 1.180.000 contatti tv unici.

Per l'ultima volta in questo 2024, Manuel Agnelli, Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno ascoltato ragazzi provenienti da tutta Italia e anche dall’Europa. In molti sono passati, grazie a 4 sì o 3 sì e un no, mentre a tornare a casa sono stati davvero in pochi.

Gli X Pass di Manuel Agnelli e Achille Lauro e la brutale sincerità dei giudici

Aldilà delle varie performance, alcune delle quali ci sono sembrate davvero eccezionali, a rendere godibilissima la terza puntata di X Factor 2024 sono stati i giudici, che ancora una volta hanno dimostrato di andare d'amore e d’accordo. Folgoranti come sempre le battute di Jake La Furia e le risate a crepapelle di Manuel Agnelli. Quest'ultimo è rimasto folgorato da Mimì Caruso, diciassettenne originaria del Mali che ha portato sul palco del talent show una cover di "Figures" di Jessie Reyez. Ascoltandola, il frontman degli Afterhours si è commosso e, quando è arrivato il suo turno di parlare, si è giocato l'X Pass! Avete capito bene: il severo Manuel Agnelli, che avrebbe rispedito a casa la gran parte dei concorrenti, ha ceduto alle lacrime e si è arreso al talento quello vero. Anche Achille Lauro, che si sta rivelando un uomo dolce e gentile, visto che è diventato il “cambusiere” di XF2024, ha trovato gli artisti specialissimi che cercava. Si tratta della band Les Votives, tre ragazzi milanesi che hanno presentato la loro versione di "Gold On The Ceiling" dei The Black Keys.

Delle tre puntate dedicate alle Audition, l'ultima ci ha emozionato, divertito ed entusiasmato, e non solo perché i Bootcamp sono vicini. Prima di tutto, protagoniste della serata sono state le band, che da qualche edizione sembrano essere non solo l'anima di X Factor, ma delle fucine di creatività, che, partendo spesso dal rock, sanno mescolare i generi musicali o reinterpretare i più classici rendendoli contemporanei. I gruppi musicali di XF hanno quasi sempre una grande urgenza di suonare, e soprattutto sanno suonare insieme. I 4 giudici si sono accorti perfettamente di tutte queste qualità e avranno nella loro squadra uno se non due complessi.

Forse perché in 3 serate hanno passato al vaglio una miriade di possibili concorrenti, ieri Agnelli & Co. hanno avuto meno peli sulla lingua del solito e, quando c'era da criticare, sono stati brutalmente sinceri, il che fa certamente bene a chi si presenta sul palco dell'Allianz Cloud di Milano nella speranza di diventare una star. E’ capitato dunque che Manuel abbia detto a un solista: “Ho sentito la sofferenza… la mia", o che una cantante troppo sicura di sé si sia inimicata Jake, che le ha detto che subito gli è risultata antipaticissima.

Il meglio della terza puntata: il dito di Paolo Pulcini e Primpi La Merda

I momenti migliori ed esilranti di X Factor 2024 sono stati l'audition di Paolo Pulcini e il gran finale nel segno di Edith Piaf.

Paolo Pulcini, ventiquattrenne di San Benedetto del Tronto, ha portato l'inedito "Terapia", che non ha convinto i giudici. Prima della sua esibizione, mentre il ragazzo si presentava ai 4 del tavolo, Jake La Furia ha notato che, mentre parlava, Pulcini alzava l'indice della mano con cui teneva il microfono. Così gli ha chiesto: "Ma perché quando parli c'hai il dito così? Sembri il bambino di Shining". A quel punto Manuel ha detto, con la voce di Danny Torrance: "Paura del buio"?, cosa che ha fatto molto ridere Achille Lauro

Paolo Pulcini ha cominciato la sua esibizione, cantando: "Farò brum brum sul tuo petto" e "La terapia ia ia ia". Il concorrente non ha passato il turno, ma ha scatenato una buffa querelle a proposito del dito in generale, che, a detta di Paola Iezzi, ha sempre un suo perché.

Passando al finale, né noi né i giudici credevamo ai nostri occhi e alle nostre orecchie quando si è palesata l'ultima concorrente. Ha chiuso le Audition Lunaspina (nella foto dell'articolo), una signora che canta abitualmente sulle navi da crociera e che alla domanda di Jake: "Con chi vivi?", ha risposto "con due figlie di sangue e di pelo, rispettivamente una cana, Nina Zampogna, e una gatta che si chiama Primpi La Merda".

Achille Lauro non credeva alle proprie orecchie e ha detto: "Io non so se sto bene", mentre La Furia ha commentato: "Primpi la merda sembra il nome di un cartone animato” e ha intonato, imitando Cristina D’Avena: "Primpi la Meeeerda, con i tuoi fratelli vivi a casa di Lunaspina".

Ora, con grandissima sorpresa dei giudici, Lunaspina ha cantato benissimo, facendo bella mostra di una voce favolosa, tanto che Manuel Agnelli ha chiesto alla concorrente: "Tu sei il fantasma di Edith Piaf?". Dopodiché sono partiti i 4 sì e perfino un bis! I giudici hanno raggiunto Lunaspina sul palco e la serata si è conclusa nel nome della più grande cantautrice francese di tutti tempi, e naturalmente anche in quello della gattina Primpi La Merda.

Scherzi a parte, ci sembra che la diciottesima edizione di X Factor si annunci come una delle migliori da quando esiste la versione italiana del talent show britannico. Pertanto ci inchiniamo a chi ha scelto i giudici, che si divertono come a una gita scolastica. Grazie a XF2024 stiamo imparando a conoscere dei loro lati inediti, che tra l'altro ci piacciono molto.