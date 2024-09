X Factor 2024, la terza e ultima puntata con le Audition stasera su Sky: chi andrà ai Bootcamp?

Anticipazioni TV

Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, appuntamento con la terza puntata di X Factor 2024, l'ultima dedicata alle Audition prima dei temibili Bootcamp.

Siete pronti per la terza ed ultima puntata dedicata alle Audition di X Factor 2024?

Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, torna lo show Sky Original prodotto da Fremantle e presentato per la prima volta dalla cantante Giorgia. Al tavolo dei giudici ci sono invece il veterano Manuel Agnelli, al suo quinto mandato, e i novellini Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi. Tutti insieme appassionatamente sceglieranno gli ultimi concorrenti che passeranno alla fase successiva della gara canora.



Entra in NOW e guarda X Factor 2024!

X Factor 2024: dove eravamo rimasti?

La seconda puntata di X Factor 2024 dedicata alle Audition e andata in onda lo scorso giovedì e ha registrato 693 mila spettatori tv medi, in crescita del +36% rispetto alla scorsa stagione, con una share tv del 3% e 1.350.000 contatti tv unici.

Nel complesso, tra free e pay, nei sette giorni la prima puntata ha ottenuto 2 milioni 420 mila spettatori tv medi, un valore che segna un ottimo +28% rispetto all'esordio della scorsa stagione.

Durante le seconde Audition, sono passati ai Bootcamp diversi concorrenti, tanto che Achille Lauro, che cerca ancora la folgorazione, ha invitato i colleghi (e sé stesso) a dimostrare una maggiore severità. Qualche disaccordo c’è stato fra i quattro del tavolo, ma l'atmosfera è sempre stata allegra.

Hanno passato il turno durante la serata:

Pablo Murphy con una cover di "SOS" degli ABBA

con una cover di degli Gli Sga con l'inedito "Tunnel carpale"

con l'inedito Marina Del Grosso con una sua interpretazione di "Senza Fine" di Gino Paoli

con una sua interpretazione di di Sara Russo con una cover di "How Deep is your love" di Calvin Harris

con una cover di di Elmira Marinova con una versione graffiante di "Vampire" di Olivia Rodrigo

con una versione graffiante di di Lorenzo Carissim i che ha cantato "Svalutation" di Adriano Celentano

i che ha cantato di Beatrice Fita che ha commosso i giudici con "When the party’s over" di Billie Eilish

che ha commosso i giudici con di Gli Speakeasy con una cover di "Statements" di Loreen

con una cover di di Giovanni Fausto Meloni, in arte Ozymandias , che ha rappato reinterpretando "Non siete stato voi" di Caparezza

, che ha rappato reinterpretando di Il duo Frammenti che ha portato una cover, a metà tra cantautorato ed elettronica, di "Piromani" de Le Luci della Centrale Elettrica

che ha portato una cover, a metà tra cantautorato ed elettronica, di de Andrea Astolfi , che ha cantato in maniera molto classica "Vedrai vedrai" di Luigi Tenco

, che ha cantato in maniera molto classica di I Patagarri , che si sono cimentati in una cover davvero sui generis di "Via con me" di Paolo Conte .

, che si sono cimentati in una cover davvero sui generis di di . Laura Fetahu con "Super Bass" di Nicki Minaj. Per lei Paola Iezzi ha giocato l'X Pass.

X Factor 2024: le anticipazioni della terza puntata

La terza puntata di X Factor 2024 vedrà altri solisti e altre band salire sul palco dell'Allianz Cloud di Milano ed esibirsi al loro meglio, nella speranza di ottenere almeno i 3 sì che consentiranno di partecipare ai Bootcamp, durante i quali dovranno sottoporsi a una specie di gioco delle sedie. Davanti a Manuel Agnelli, Paola Iezzi, Achille Lauro e Jake La Furia porteranno una cover o un inedito, cimentandosi nei più disparati generi musicali: dal pop alla trap, dal rock all’elettronica, dal teatro-canzone al neomelodico. Se i giudici non la penseranno nello stesso modo su un concorrente, forse si giocheranno l'X Pass per aprirgli le porte dei Bootcamp. Questa si potrà però sperare solo in Manuel Agnelli e Achille Lauro, visto che Paola e Jake hanno già usato l'X Pass. Giorgia, come nelle puntate precedenti, sarà nel backstage a incoraggiare i ragazzi e ad esprimere solidarietà a fidanzati, genitori e nonni.

Dopo i Bootcamp, che andranno avanti per due puntate, ci saranno gli Home Visit (una puntata), dai quali usciranno i magnifici 12 che andranno ai Live Show, e che probabilmente saranno più di 12, dal momento che, presumibilmente, ci saranno anche delle band nelle squadre.

X Factor 2024 va in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Il talent show è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. La replica in chiaro andrà in onda il mercoledì successivo alla puntata su TV 8, in prima serata al tasto 8 del telecomando.



Entra in NOW e guarda X Factor 2024!