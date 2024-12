X Factor 2024, la Finale: 4 concorrenti, 3 manche e il super ospite Robbie Williams in Piazza del Plebiscito a Napoli

Anticipazioni TV

Questa sera, su Sky Uno e in streaming su NOW ci sarà la finale di X Factor 2024, in diretta da Piazza Plebiscito a Napoli. Mimì, i Les Votives, I Patagarri e Lorenzo Salvetti si sfideranno in 3 manche. Super ospite sarà Robbie Williams e lo show inizierà alle 21.

Reggetevi forte, perché stasera, su Sky Uno, in streaming su NOW e in simulcast in chiaro su TV8, arriva l'attesissima finale di X-Factor 2024, lo show Sky Original prodotto da Fremantle che ci ha tenuto compagnia per diverse settimane: con le Audizioni, i Bootcamp, gli Home Visit e i Live Show. Anche la puntata di questa sera è un Live, ma i 4 finalisti, i 4 giudici e la conduttrice Giorgia non saranno più nell’X Factor Arena ma si trasferiranno a Napoli, nella splendida Piazza Plebiscito, dove i biglietti d'ingresso allo spettacolo sono esauriti già da un bel po’ di tempo. Sappiamo che Paola Iezzi e Jake La Furia saranno decisamente più tranquilli dei colleghi del tavolo, perché i concorrenti delle loro squadre sono stati eliminati nelle puntate precedenti. Sarà quindi lotta all’ultima nota fra Manuel Agnelli e Achille Lauro, e visto che quest'ultimo ha 3 concorrenti in gara, è più facile che sia lui ad assicurarsi la vittoria.

La finale di X Factor 2024 comincerà alle 21, anticipata da un lungo Ante Factor che inizierà alle 20.00 in punto. Ci teniamo a ricordare che, chi desidera vedere la puntata conclusiva del talent show in chiaro, potrà farlo andando su TV8, al tasto 8 del telecomando. Naturalmente la finale sarà sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

X Factor 2024: Anticipazioni della finale

E adesso andiamo a scoprire cosa ci riserva la finale di X Factor 2024, a cui parteciperanno i Les Votives, I PATAGARRI, Mimì e Lorenzo Salvetti. Le manche in cui verrà suddivisa la serata saranno addirittura tre. La prima si intitolerà My Song e vedrà i concorrenti portare il brano che meglio li rappresenta. Ecco chi canterà cosa

Lorenzo Salvetti: "Cosa mi manchi a fare" di Calcutta

Les Votives: "Someone Like You" di Adele

I PATAGARRI: "Cam-Camini" di Oreste Lionello, Tina Centi, Sandro Acerbo e Liliana Sorrentino

Mimì: "Because The Night" di Patti Smith

Durante la seconda manche saranno di scena i best of. Ogni concorrente porterà un medley dei suoi cavalli di battaglia o comunque dei pezzi che più hanno segnato il suo percorso. A seguire, nella terza e ultima manche, gli artisti riproporranno il proprio inedito. Dopodiché arriverà la busta con il verdetto decisivo e si scoprirà il nome del vincitore di #XF2024.

Super ospite della serata sarà nientemeno che Robbie Williams, che è in Italia per presentare Better Man, il nuovo film di Michael Gracey che racconta la storia dell’inizio della sua carriera e che arrivera nelle sale italiane il 1° gennaio.

Altra presenza importante della finale di X Factor 2024 sarà Gigi D'Alessio, che renderà omaggio, ovviamente cantando, alla sua città.

In Piazza del Plebiscito sono previste più di 16.000 persone. Per quanto riguarda gli altri numeri della puntata, eccone alcuni significativi: