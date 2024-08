X Factor 2024: Ecco le Prime immagini della Nuova Giuria e dalla Nuova Conduttrice. C'è aria di Festa! (VIDEO)

Anticipazioni TV

Ma che sintonia, maestro! In attesa che lo show di X Factor 2024 cominci, ecco arrivare le prime immagini video del nuovo cast, che rivela di aver già trovato la chiave per andare d'accordo. Si va dal backstage con Giorgia al nuovo tavolo giuria composto da Manuel Agnelli, Achille Lauro, Jack La Furia e Paola Iezzi.

Manca sempre meno all’inizio di X Factor 2024. Lo show musicale che cerca il gene X del talento comincerà il prossimo 12 settembre 2024 e sarà trasmesso su SkyUno e sulla piattaforma streaming NOW. L’attesa si fa sempre più intensa soprattutto perché la nuova edizione si prevede ricca di cambiamenti e sarà totalmente nuova a partire dal cast che la compone. Una formazione che comincia da Giorgia alla conduzione e che continua al tavolo con Achille Lauro, Jack La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Un gruppo inedito, istrionico e formato da artisti diversi tra loro ma con un obiettivo in comune: quello di consigliare, supportare – sin da subito – gli aspiranti concorrenti che si presenteranno sul palco. Tutto questo in un clima positivo che compare sin dalle prime immagini del primo mega montaggio che racconta le prime fasi di questo nuovo viaggio alla ricerca del DNA della musica!

X Factor 2024: ecco le prime immagini ufficiali del cast dello show

Il Save the Date di X Factor 2024 è più che mai attivo e si contano i giorni, anzi le ore, per la nuova stagione dello show musicale più atteso dell’anno. E arrivano pure le prime immagini ufficiali della nuova giuria e della nuova conduttrice, che quest’anno accompagneranno gli aspiranti concorrenti che, come ogni anno, si presenteranno sul palco. Dal primo montaggio video appare un cast che ha già trovato la chiave per andare d’accordo, soprattutto nella prima fase, quella delle selezioni, quando le squadre non sono ancora formate e la gara non è ancora partita. I giudici sono ora chiamati a collaborare per trovare gli artisti che faranno parte, più avanti, dei loro team.

E in un clima nuovo, di grande collaborazione e di sintonia come quello che si respira quest’anno, c’è spazio anche per le emozioni. La nuova conduttrice Giorgia non si risparmia e mostra tutto il suo entusiasmo, sentendosi a suo agio tanto nel dietro le quinte quanto sul palco davanti a suoi quattro arbitri della musica che, dal tavolo rettangolare dello studio di X Factor, appaiono distesi, sorridenti, motivati e pronti ad affrontare la nuova avventura con il rigore che si confà al momento delle votazioni ma anche con quel piglio scanzonato, di divertimento e relax, che solo la sinfonia e l'intesa tra loro può dare. E se un giudice veterano come Manuel Agnelli – anche un po’ imbarazzato per l’arrivo del gruppo delle sue fan, conosciuto come “bimbe di Manuel”- si lascia andare alla dichiarazione di non essersi mai trovato così bene con una giuria come quella che ha incontrato quest’anno, allora il risultato è certo: X Factor 2024 sarà lo show che tutti noi aspettavamo da tempo!

E sappiamo che non bastano le parole per raccontare tutto questo. Lasciamo quindi la parola alle prime immagini ufficiali, in video, dei primi emozionanti momenti di un’edizione attesa ed emozionante.

X Factor 2024 va in onda su Sky Uno e su NOW dal 12 settembre 2024.