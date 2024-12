X Factor 2024, che Finale per la Festa della Musica: ecco tutto quello che è successo ieri in Piazza del Plebiscito a Napoli

Anticipazioni TV

Numeri da record, super ospiti internazionali e nazionali, finalisti dal talento sconvolgente, giudici impellicciati (e infreddoliti) ma soprattutto uno spettacolo indimenticabile. Ecco come si è concluso X Factor 2024, un'edizione nuova, fantastica e "totalizzante" come l'ha definita Giorgia.

X-Factor 2024 è finito e noi ne sentiamo già la mancanza. Sì perché questa edizione non solo ha rispettato le attese ma le ha abbondantemente superate. Quando si è cominciato a palesare il programma del nuovo viaggio alla ricerca dell’X Factor si è parlato di una stagione nuova, in cui la nuova squadra di giudici, si sarebbe dimostrata non solo all’altezza del compito ma coesa e unitissima. E così è stato, portando a dei risultati fantastici e a una finale, andata in onda ieri sera – 5 dicembre 2024 – su Sky Uno, in simulcast in chiaro su TV8 e in Streaming solo su NOW, di puro spettacolo.

E a trionfare a X Factor 2024 è stata Mimì, dalla voce soul, seguita da i Les Votives, da I PATAGARRI e da Lorenzo Salvetti. Quattro finalisti meravigliosi e talentuosi, così come tutti i concorrenti di questa edizione da record, la migliore degli ultimi quattro anni, che ha registrato dei numeri pazzeschi anche nell’ultima sua serata, quella in diretta da Piazza Del Plebiscito a Napoli. Ma vediamo che è successo.

X Factor 2024: una finale così non si vedeva da tempo!

Le finali di X Factor sono sempre emozionanti ma quella che è andata in onda ieri, 5 dicembre 2024, è stata fantastica. La ricetta di un successo comincia dalla location, non lo si può negare, e quando si sceglie un luogo iconico, un simbolo per la musica come Napoli e Piazza del Plebiscito, è sicuro che almeno un elemento di vittoria lo si sia portato a casa. Se poi si comincia con le melodie revival e con un gioco di luci coloratissime, bé disco dance baby!

Giorgia è stata stupenda, come in tutte le serate, ed è stata una perfetta padrona di casa anche nell’accogliere, sul palco, Robbie Williams, ospite internazionale della serata e a raccontare il suo nuovo progetto cinematografico, il biopic Better Man, e il suo ultimo singolo Forbidden Road. L’artista inglese si è poi esibito con un medley di suoi successi, cominciando con un’azzeccatissima – vista l’occasione - Let Me Entertain You. Sul palco è salito anche il padrone di casa assoluto, Gigi D’Alessio, che ha incantato Piazza del Plebiscito con un mix di sue canzoni ma soprattutto dedicando alla sua, meravigliosa, città, Napule è di Pino Daniele. E che dire di Paola Iezzi, che ha lasciato il tavolo dei giudici per presentare il suo nuovo singolo Club Astronave, preludio di un progetto da solista? La giudice è stata poi raggiunta da sua sorella Chiara per un medley dei loro grandi successi.

X Factor 2024: Mimi è la vincitrice!

I veri protagonisti di questa serata indimenticabile sono stati la musica e i quattro finalisti, che si sono sfidati in tre manche in crescendo, dove si sono esibiti con una canzone del cuore, un best of delle loro migliori esibizioni e infine con il loro inedito. Alla fine della gara Mimì Caruso è stata incoronata vincitrice di X Factor 2024 e nella conferenza stampa di questa mattina ha dichiarato di essere stata sorpresa di questa vittoria e di essere ancora incredula. L’artista ha dichiarato di aver provato una grande emozione ad aver cantato in Piazza del Plebiscito ad appena 17 anni e di essere molto contenta di aver rappresentato la comunità afro-italiana su un palco così importante.

Tutti i finalisti, reduci da una “notte brava” di festeggiamenti e praticamente in after, hanno mantenuto il loro positivo entusiasmo e spirito di squadra, che li ha accompagnati in tutti mesi insieme. È stato davvero bello seguire questi giovani che non sembrano essersi ammantati di notorietà e mantengono invece un riguardo e un rispetto per la propria dedizione alla musica.

X Factor 2024: un po’ di numeri e un bilancio finale di questa edizione

X Factor 2024 ci è piaciuto molto e scopriamo, dai numeri resi noti in questi giorni, che non siamo i soli ad aver apprezzato questa edizione nuova e coesa. La finale di ieri sera, è stata la più vista delle ultime quattro stagioni, con una crescita del +51% rispetto all’edizione 2023. Lo share televisivo complessivo, tra TV8 e Sky, è stato dell’8,6%.

Ottimi anche gli ascolti del giovedì sera di questo show Sky Original, prodotto da Fremantle. I Live Show si concludono con una crescita del +23% rispetto alla scorsa edizione. Sui social, complessivamente, X Factor 2024 ha guadagnato quasi 5 milioni di interazioni. Per quanto riguarda invece la vittoria di Mimi, nota non a margine, è il primo trionfo di Manuel Agnelli nello show. L’artista, giudice evergreen, non aveva mai vinto nelle passate stagioni e questa volta lo fa con una cantante meravigliosa, su cui ha puntato sin dalle Audition, giocandosi il suo X Pass.