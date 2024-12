X Factor 2024, Vince Mimi: la pupilla di Manuel Agnelli e la voce soul di questa edizione trionfa in Piazza del Plebiscito

Anticipazioni TV

"E se mi chiedi dove, dove si va?"... beh Mimì, si va verso la vittoria no anzi la si porta a casa. Mimì Caruso vince X Factor 2024 in una finale corale, spettacolare ed emozionante. Piazza del Plebiscito e Napoli incoronano la vincitrice di questa edizione meravigliosa, che fa vincere per la prima volta Manuel Agnelli.

“Sì. Mi chiamano Mimì” e questo nome lo ricorderemo non solo per La Boheme di Giacomo Puccini o per la meravigliosa e indimenticabile Mia Martini, ma anche perché così si chiama la vincitrice di X-Factor 2024. Mimì Caruso trionfa in questa stagione nuova, emozionante, piena di talenti ma soprattutto una vera Festa dove la MUSICA è stata protagonista e ha portato alla vittoria una delle voci più belle degli ultimi tempi, anzi la più bella di X Factor, parola di Manuel Agnelli.

X Factor 2024: Mimi Caruso trionfa in Piazza del Plebiscito a Napoli

È stata una finale - quella andata in onda stasera su Sky Uno, in simulcast in chiaro su TV8 e in Streaming solo su NOW - che più che un’ultima pagina di un talent musicale, è stato un vero concerto. Uno spettacolo in piazza, uno spettacolo davanti al pubblico, prima volta per X Factor. In Piazza Del Plebiscito a Napoli si è respirata aria di festa, di musica e di magia. 4 finalisti, 3 manche e un solo vincitore, Mimì Caruso, che ha incantato con la sua voce, soul, sin dalle Audition e che ha stregato, anzi commosso Manuel Agnelli, che si è giocato il suo X Pass per portare poi nella sua squadra questo giovane talento, di soli diciassette anni. E Agnelli ci ha visto giusto, perché la sua “orsacchiotta” è arrivata in finale e ha conquistato la vittoria.

A conquistare il pubblico non solo la sua freschezza ma anche le sue innate capacità vocali che, “Senatoooo baby”, fanno davvero emozionare. Un timbro afro-soul, una presenza scenica conquistata puntata dopo puntata e una vocalità già matura ma che per la giovane età della sua arista diventerà qualcosa di magico. Ed è per questo che il suo giudice, il suo coach Agnelli le ha sempre detto “Mimì, hai 17 anni e fai questo… a 27 anni, va*******o!”.

E in questa finale Mimì ha trionfato anche grazie al suo inedito - cantato anche stasera - Dove si va, scritto da Madame, e lo ha fatto su i Les Votives, arrivati secondi, su I PATAGARRI arrivati terzi e su Lorenzo Salvetti arrivato quarto. Mimì fa vincere pure Manuel Agnelli per la prima volta a X Factor. L’artista non aveva mai trionfato ma quest’anno si porta a casa non solo la coppa ma anche un talento unico, raro e di cui, in futuro sentiremo parlare sempre più spesso.

Dove si va Mimi? Beh, si va verso il futuro della musica e del successo… e che futuro Mimì!