X Factor 2024: - 1 alla Finale! Piazza del Plebiscito e Napoli pronte ad accogliere la grande Festa della Musica

Anticipazioni TV

Talento, connessione e grande musica rappresentano X Factor 2024 che si concluderà domani, 5 dicembre 2024, con una Finale spettacolare e corale, nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli. C'è grande emozione per questo evento in simulcast su Sky Uno e in chiaro su TV8 e in Streaming solo su NOW.

Mancano poco meno di 24h alla finale di X Factor 2024, in Piazza del Plebiscito a Napoli. Abbiamo un mix di emozioni in noi; da una parte c’è la grande attesa di un evento che attendevamo da tempo e non solo per scoprire chi tra I PATAGARRI, Mimì, Lorenzo Salvetti e Les Votives – tra i finalisti più talentuosi che questo talent abbia avuto – vincerà la sfida di quest’anno, dall’altra la grande attesa di assistere a uno spettacolo straordinario, corale e dall’atmosfera di festa, che conclude un’edizione spettacolare in cui la MUSICA è stata la vera protagonista e ha potuto farlo grazie alla professionalità, alla leggerezza – mai superficialità – dei giudici Manuel Agnelli, Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi ma anche della conduttrice Giorgia.

L’appuntamento televisivo sarà per domani – 5 dicembre 2024 – alle ore 21.00 su Sky Uno e in Streaming solo su NOW ma anche in simulcast in chiaro su TV8.

X Factor 2024: La Finale più emozionante di sempre? Per noi sì!

È stata presentata oggi – 4 dicembre 2024 - in conferenza stampa, la finale di X Factor 2024. Abbiamo seguito questo incontro con un pochino di magone perché questa edizione ci è piaciuta talmente tanto e ci ha appassionato, che avremmo voluto godere della sua compagnia ancora e ancora. Il 12 settembre scorso è cominciato un cammino fatto di musica, di talento, di coralità, di connessione e di grande professionalità.

I quattro giudici che ci hanno accompagnato in questo viaggio musicale, ovvero Manuel Agnelli, Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi, si sono rivelati una nuova squadra affiata, coesa, connessa insomma vincente. E a loro si è aggiunta una splendida Giorgia, nei panni di conduttrice, mai fuori posto, sempre sul pezzo e capace di gestire uno show dove i tempi tecnici dello spettacolo devono essere rispettati e dove è necessario riuscire a tenere il punto della situazione sempre e comunque.

Il risultato di questi elementi, emersi anche durante la conferenza stampa di oggi, è stata un’edizione talmente bella e talmente appassionante da guadagnarsi un posto nella storia della TV. Sì perché X Factor 2024 è la stagione del talent di maggior successo degli ultimi quattro anni.

X Factor 2024: un’edizione di successo va festeggiata!

La finale che vedremo domani, 5 dicembre 2024, sarà un evento che ricorderemo per tanto tempo. E non solo perché gli artisti in finale sono talentuosi, come tutti i loro compagni di questa avventura 2024, ma anche perché sarà davvero una Festa della Musica. Le attese sono state ampiamente ripagate ed è chiaro quindi che l’emozione che si sta vivendo in queste ore tenga tutti sulle spine. A cristallizzare nel tempo questo successo – anche in termini di interazioni, che sono aumentati più del 300 % quest’anno - sarà la location scelta per l’ultima avventura di quest’anno. Domani ci attende la meravigliosa Piazza del Plebiscito a Napoli. Una scelta non fatta per caso. Napoli è la città della musica ma ponte tra nord e sud. Sì perché X Factor è un veicolo di inclusione e l’edizione 2024 è la maggiore rappresentazione di questo obiettivo di inclusività che grazie alla musica si può raggiungere.

E i giudici, come abbiamo detto, hanno fatto la loro parte. Ognuno con uno stile diverso, con delle idee diverse in testa e con un progetto per le proprie squadre a volte diametralmente opposto a quello dei propri colleghi ma mai “nemico” del proprio tavolo e soprattutto MAI nemico della musica. Per questo i grandi talenti, le grandi scoperte musicali fatte quest’anno, renderanno la finale un vero concerto di cui potremo godere senza se e senza ma, nel grande calore delle melodie.

X Factor 2024: le novità della Finale di domani 5 dicembre 2024

Sono quattro i finalisti di X Factor 2024 e sono quattro grandi artisti, e abbonateci la sineddoche di artisti quando parliamo dei gruppi. Loro sono: Mimì, Lorenzo Salvetti, I PATAGARRI e Les Votives.

Due gruppi e due solisti, che si contenderanno il primo posto sul podio, in una gara, che sin dall’inizio ha dimostrato di essere molto corretta e pulita. Sì perché tutti i concorrenti di questa edizione hanno mostrato un grande spirito di squadra e di amicizia, sostenendosi l’un l’altro in ogni puntata.

Alla fine vincerà solo uno e solo un artista verrà dichiarato il vincitore. E questo succederà in una finale che – lo ricordiamo – andrà in onda domani 5 dicembre 2024, alle ore 21.00 (attenzione orario spaccato!) e sarà trasmessa in TV su Sky Uno e in Streaming solo su NOW ma anche in simulcast in chiaro su TV8. I concorrenti saliranno sul palco allestito in Piazza del Plebiscito a Napoli e dovranno affrontare, tutti, tre manches. La prima – chiamata My Song – vedrà i finalisti cantare una canzone da loro considerata la migliore per questo gran finale, la seconda – chiamata Best Of – sarà un medley velocissimo dei brani che hanno già cantato nel corso delle puntate e che rappresenterà al meglio il loro percorso, e la terza e ultima in cui ripresenteranno il loro inedito.

A farci compagnia in questa ultima serata con X Factor 2024 ci saranno anche un super ospite internazionale e un padrone di casa d’eccezione. Sul palco della finale saliranno Robbie Williams e Gigi D’Alessio.

Sarà uno spettacolo imperdibile che però sancirà la fine… per quest’anno. Sì perché ultima ma non ultima informazione che vi vogliamo dare è che X Factor, lo show Sky Original prodotto da Fremantle, è stato rinnovato per un altro anno. Ci sarà quindi X Factor 2025 e noi non vediamo l’ora!

La Finale di X Factor 2024 ci aspetta domani - 5 dicembre 2024 - alle ore 21.00 su Sky Uno, in simulcast su TV8 e in Streaming solo su NOW.