X Factor 2023: la Prima Puntata questa sera su Sky Uno e in streaming su NOW con le Audition

Anticipazioni TV

Comincia questa sera con la prima di 3 puntate dedicate alle Audition l'edizione 2023 di X Factor. Diverse le novità di quest'anno, mentre al tavolo dei giudici c'è una sola nuova entrata, che però è alla sua ottava edizione. L'appuntamento è su Sky Uno alle 21.15 e in streaming su NOW.

Abbiamo aspettato tanto ma finalmente l'attesa è finita. Questa Sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW arriva X Factor 2023, lo show Sky Original prodotto da Fremantle. I quattro giudici sono più agguerriti che mai e prontissimi a trasformare in star della musica contemporanea ragazzi talentuosi che vogliono esprimersi attraverso le note e le canzoni.

Le novità di X Factor 2023

Ogni anno X Factor si rinnova e in questa edizione le Audition si svolgeranno in presenza del pubblico, che quindi sarà il quinto giudice fin dal principio. Al tavolo della giuria siederanno Dargen D'Amico (alla sua seconda edizione di XF), Ambra Angiolini (anche lei alla sua seconda edizione di XF), Fedez (alla settima edizione) e il figliol prodigo Morgan (all'ottava edizione). La conduzione sarà affidata per il secondo anno consecutivo a Francesca Michielin e la finale è prevista per l'8 dicembre 2023. Altra cosa importante è che non ci sarà una prima scrematura dei concorrenti, e quindi i ragazzi saranno più acerbi delle band e dei solisti degli scorsi anni, e perciò i giudici dovranno fare un lavoro diverso.

Le puntate di X Factor 2023

Questa sera, dunque, X Factor 2023 si aprirà con la prima puntata dedicata alle Audition, che avranno luogo all'Allianz Cloud di Milano. Le Audition si protrarranno per altre due puntate (previste per il 21 e il 28 settembre), dopodiché sarà la volta dai famigerati e temuti Bootcamp, che occuperanno due puntate. In questa fase i quattro al tavolo, per la prima volta nella storia di X Factor, sceglieranno in prima persona i 12 artisti protagonisti del proprio Bootcamp, senza distinzioni tra solisti e band. Torneranno quindi i classici Home Visit (ecco la terza novità) e infine si andrà ai Live Show. Durante le Audition, Francesca Michielin resterà dietro le quinte, a calmare, motivare ed eventualmente consolare i concorrenti.

Come abbiamo appreso durante la conferenza stampa di presentazione di X Factor 2023, ci sarà una grande varietà di generi: pop, urban, musica d'autore e rock in tutte le sue declinazioni e contaminazioni, con atmosfere elettroniche e altri momenti più intimi grazie a concorrenti che arriveranno accompagnati da pianoforti e arpeggi di chitarra. Anche questa volta ci saranno sia cover che inediti.

Dove e quando vedere X Factor 2023

Sarà possibile vedere X Factor 2023 il giovedì alle 21.15 su Sky Uno, dal 15 settembre all’8 dicembre, e in streaming su NOW. Lo show sarà sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. X Factor 2023 sarà anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì a partire dal 20 settembre, in prima serata.