X Factor 2023, i giudici: il grande ritorno di Morgan, riconfermati Fedez, Ambra e Dargen

Sono stati svelati in nomi dei 4 giudici di X Factor 2023. Accanto a Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico, ci sarà Morgan, alla sua ottava edizione del talent show.

Mentre aspettiamo trepidanti l'inizio di X Factor 2023, conosciamo finalmente i nomi dei quattro giudici che sceglieranno e guideranno i concorrenti dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Se la squadra dell'edizione 2022 era completamente nuova, questa volta il cambiamento è meno radicale, anche se graditissimo.

Il grande ritorno di Morgan

Torna a X Factor, a 9 anni dalla sua ultima partecipazione, Morgan, che si è sempre distinto per competenza, autorevolezza e grandissima capacità di formare gli artisti in gara, avviandoli a un percorso professionale importante. Al tavolo dei giudici per 7 edizione, dal 2008 al 2014, l'ex frontman dei Bluvertigo ha vinto ben 5 edizioni, un primato assoluto che gli ha fatto meritare un posto nei Guinness World Records come giudice che, tra tutte le edizioni di X Factor nel mondo, ha trionfato più volte. Tra i cantanti che ha portato alla vittoria c'è il vincitore di Sanremo 2023 e Sanremo 2013 Marco Mengoni. Già lo scorso anno, Morgan si era esibito sul palco di X Factor, dove aveva cantato "Altrove" e "La crisi" dei Bluvertigo.

Ambra, Dargen e Fedez

Insieme a Morgan, valuteranno le performance degli artisti Ambra Angiolini (al suo secondo X Factor), Dargen D'Amico (anche lui al secondo mandato) e Fedez (arrivato al suo settimo X Factor). Pur avendo vinto X Factor 2022 con i Santi Francesi, R'komi ha deciso di dire arrivederci al talent show. Nei mesi che ci separano da X Factor, Ambra ha ottenuto un record di ascolti durante il Concerto del Primo Maggio. L'attrice e conduttrice tv, prima di lasciare l'edizione 2022 di XF, ha mandato in sollucchero il pubblico della finale cantando il suo celeberrimo brano "T'appartengo". Fedez, con il suo podcast Il Muschio Selvaggio, la seconda stagione di The Ferragnez, il bacio sanremese a Rosa Chemical e la conduzione di LOL - Chi ride è fuori, è stato certamente fra i grandi protagonisti del 2023. Quanto a Dargen, tutti rammenteranno la sua dolcezza e la sua allegria durante la scorsa edizione dello show.

Francesca Michielin alla conduzione di X Factor 2023

È stata riconfermata anche Francesca Michielin, che condurrà X Factor 2023 e sosterrà i cantanti in gara nel momenti di ansia e di tristezza. Lo scorso anno l'abbiamo anche sentita cantare, in abito da sera o in versione preppy, e il suo "raga" è diventato il tormentone del talent show. Chissà se ne ha in mente uno nuovo per XF 2023…

A proposito dei giudici e del prossimo X Factor, Antonella d'Errico, Executive Vice President Content di Sky Italia, ha detto:

Diamo il via a X Factor 2023 con un'energia e una convinzione più forti che mai, uno show che è la spina dorsale dell'intrattenimento Sky, paradigma per un nuovo modo di fare e intendere lo spettacolo, capace di vivere non solo in tv ma diffusamente su tutti i media, grazie al lavoro e al talento di artisti e professionisti straordinari, on e off the screen. Siamo felici di riavere con noi quell’esplosione di talento che è Francesca Michielin, che lo scorso anno ha superato con freschezza e personalità un esame tra i più complessi e intriganti della sua carriera. E siamo pronti a dare il via a uno show che è una macchina gigantesca, contemporanea e in continua evoluzione, ma sempre con i piedi ben saldi nella propria storia: diamo il bentornato a Morgan, che di X Factor è un pezzo di storia, ad affiancare il talento di Fedez -al suo settimo X Factor -e di Ambra e Dargen. Noi e Fremantle siamo pronti per dare al pubblico uno show spettacolare e appassionante.

Questa invece la dichiarazione di Marco Tombolini, Ceo Fremantle:

Siamo molto felici di riaccendere, insieme con Sky, questa nuova stagione di X Factor. Realizzare questo programma è una sfida che ogni anno ci spinge ad alzare l'asticella. L'obiettivo è intercettare i futuri talenti, i gusti musicali e raccontare una generazione bellissima. Lo faremo con Ambra Angiolini, Dargen D’'mico e Fedez, garanzia di una giuria di grandissima qualità, competenza ma, soprattutto, mentori appassionati dei nostri ragazzi. Accanto a questo meraviglioso terzetto, un giudice storico come Morgan, che al tavolo di X Factor ha lasciato sempre il segno. Un cast importante impreziosito dalla presenza di Francesca Michielin, che su questo palco è nata come cantante e si è affermata come brava conduttrice.

Apprendiamo infine oggi che le registrazioni delle Audition saranno ancora una volta un grande evento con il pubblico in presenza. Si svolgeranno l'11, il 12, il 18 e il 19 giugno presso l'Allianz Cloud di Milano.