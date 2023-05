Vivere non è un gioco da ragazzi: la droga felicità a poco prezzo nella fiction di Rai1

Anticipazioni TV

In arrivo da stasera per tre prime serate di lunedì su Rai1 la fiction Vivere non è un gioco da ragazzi la storia di come la droga possa sconvolgere la vita di genitori e figli. Abbiamo incontrato autori e protagonisti.

“Non una serie di denuncia, ma una descrizione della realtà”. Così definisce il suo ideatore e sceneggiatore, Fabio Bonifacci, Vivere non è un gioco da ragazzi, da stasera 15 maggio in tre prime serate ogni lunedì su Rai1. Un family drama, come lo definiscono da quelle parti, che racconta di un gruppo di ragazzi e dei loro genitori. Un lavoro di anni che affronta un tema “molto delicato per il servizio pubblico, specie per una prima serata sulla rete ammiraglia”: la droga.

Come ha dichiarato incontrando la stampa Bonifacci (Lezioni di cioccolato, Metti la nonna in freezer), “la droga è comprare la felicità a 20 euro ed è anche bello, bisogna dirlo. Poi noi raccontiamo anche tutto il resto, i danni che provoca, non solo fisici ma alla propria vita emotiva. Non è la strada giusta e lo diciamo con molta chiarezza”. Per citare una professoressa nella serie, “il contrario della droga è la verità”. Un tema centrale di questa storia, diretta da Rolando Ravello, è proprio l’impossibilità di fuggire a sé stessi. “La droga è il tema più visibile, percepita oggi come uno svago, lontana dai tossici che si bucavano dei decenni scorsi. È più quotidiana, fa più paura. Ma è anche un pretesto per raccontare come non si possa fuggire da noi stessi, come un sassolino diventi una valanga, un gesto innocente come offrire una pasticca a un amico possa poi coinvolgere tutti: genitori, polizia, figli, scuola, criminali del quartiere, il tutto alimentato dall’adolescenza, che è come un cavallo imbizzarrito. La storia fa cadere le maschere di molti protagonisti, con dentro i loro problemi esistenziali”.

Vivere non è un gioco da ragazzi racconta il mondo degli adulti e contemporaneamente quello dei giovani. “Neanche fare i genitori è così semplice”, aggiunge lo sceneggiatore, “il vecchio modello di autorità genitoriale è finito, ma ne serve un altro. Mi sembra che la colpa sia un sentimento ancora pia universale dell’amore e dell’amicizia. Per conoscerli meglio, ho passato del tempo in un liceo con molti ragazzi e ci ho molto parlato”.

Un tentativo di raccontare le famiglie italiane senza cliché o retorica, così descrive la serie il regista, Rolando Ravello. “Non volevamo insegnare niente a nessuno, abbiamo affrontato una problematica cercando di riflettere su cosa stia succedendo ai nostri figli. Credo che la famiglia sia la cosa più importante, da ragazzo il mio sogno era fare l’attore oggi direi tenere in piedi la mia famiglia. I ragazzi vivono situazioni non facili, create da noi e dai nostri genitori. Inutile fare finta, cerchiamo il dialogo. Le droghe sono diffusissime e costano pochissimo, non mettiamo la testa sotto la sabbia, ma affrontiamo la questione. I nostri figli vivono soli e si sentono senza supporto, non hanno neanche gli ideali che per noi erano importanti. Se leggo che si accampano davanti alle università godo, perché vivono”.

Il protagonista è Stefano Fresi, padre in difficoltà economica, a cui non viene pagato un lavoro importante ed entra in crisi insieme alla moglie, interpretata da Nicole Grimaudo. “Sono una famiglia molto unita”, ha detto Fresi, “ma quando accade un fatto eclatante l’equilibrio può venire meno in un attimo, se interviene un problema non economico ma sconosciuto, come la droga, che non pensavi mai potesse coinvolgere tuo figlio. Allora perdi il contatto con la realtà, anche all’interno della coppia. Il mio personaggio si sente il capofamiglia, vuole risolvere lui la situazione, invece di ascoltare per risolvere insieme il problema. Bisogna recuperare il dialogo con i figli. È veramente una miniserie molto corale, che segue tutti i punti di vista”.

Nicole Grimaudo rievoca come abbia subito provato empatia immediata per questa madre e moglie. “Non sono personaggi, ma persone. Ho provato vicinanza immediata con la madre ma anche con la figlia. Ho due bambine piccole ed è un argomento che frequento quotidianamente, già covando paure per quello che le aspetterà. La posta in gioco è il futuro dei nostri figli”.