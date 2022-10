Viola Come il Mare Anticipazioni: Stasera su Canale 5 la Quinta Puntata della Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della quinta puntata della Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi, in onda oggi, 28 ottobre 2022, su Canale5.

Questa sera, venerdì 28 ottobre 2022, nuovo appuntamento con Viola Come il Mare, la Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi. La Quinta Puntata va in onda su Canale5 alle ore 21.50.

Viola come Il Mare: la trame e i personaggi dell'attesa Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi

Can Yaman e Francesca Chillemi vestono i panni di Francesco Demir, un affascinante ma cinico capo ispettore di polizia e di Viola Vitale, una ragazza dotata di una grande capacità, la sinestesia, ovvero quello di capire la natura delle persone grazie ai colori. Viola e Francesco si incontreranno per caso a Palermo, dove Viola si è trasferita per cercare suo padre e scoprire qualcosa in più sul suo passato. Tra loro non ci sarà subito simpatia ma il loro rapporto è destinato a diventare molto forte sia professionalmente che sentimentalmente. La Vitale, giornalista di una nota redazione siciliana, si troverà ad affiancare il Demir e ad aiutarlo, con il suo dono, a risolvere i casa più intricati.

Viola Come il Mare: ecco cosa è successo nella Quarta Puntata

Nella quarta puntata di Viola come il Mare, Viola ha cercato con tutte le sue forze di partire con Raniero a Pantelleria. Le cose sono però andate molto diversamente da come aveva previsto e dopo aver avuto un brutto incidente in auto, ha addirittura scoperto che la sua malattia sta progredendo e non più così lentamente come pensava. Purtroppo per lei, Raniero ha alla fine scoperto - per caso - del suo grave male e furioso per non averlo saputo da lei, ha messo la parola fine alla loro relazione. Viola può però contare sull'appoggio e l'amicizia di Tamara, di cui ha scoperto il triste e complesso passato e che ha aiutato a farle fare pace con la sua famiglia. Intanto Francesco, deluso da Farah, ha deciso di chiudere ancora di più il suo cuore. Il Demir ha così scelto di non dare alcuna seconda chance alla giovane e non si è presentato all'incontro con lei. La sua scelta si rivelerà però straziante. Il corpo di Farah viene ritrovato senza vita in acqua mentre Viola riceve la chiamata da un uomo, in abito talare, che potrebbe essere suo padre e che la vuole allontanare.

Viola Come il Mare: le Anticipazioni della Quinta Puntata in onda Stasera su Canale5

Nella quinta puntata di Viola come il Mare, Viola e Raniero fanno pace. Il ragazzo vuole però tenere d'occhio la sua fidanzata e aiutarla a svolgere, serenamente le sue faccende quotidiane, tra cui guidare. Le propone quindi una convivenza. Viola non è però del tutto entusiasta della cosa. Sente infatti che i due stanno correndo un po' troppo. Intanto Francesco è molto scosso dalla questione Farah ma non riesce comunque a perdonarla. Sia la giornalista che il poliziotto sono costretti a mettere da parte i problemi personali per dedicarsi a un nuovo caso da risolvere insieme. Viola però non riesce a dimenticarsi della strana chiamata ricevuta durante la notte e continua a portare avanti la sua indagine. Tamara le offre ancora una volta il suo aiuto e potrebbe rivelarsi fondamentale per rintracciare l'uomo che potrebbe essere suo padre. Demir invece – pronto a dare una svolta alle indagini sul traffico di esseri umani – ha un'intuizione che potrebbe portarlo a una verità inquietante e inaspettata.

Viola Come il Mare va in onda stasera alle 21.50 su Canale5.