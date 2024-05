Viola come il Mare 2, in onda Stasera la Terza Puntata su Canale 5: le Anticipazioni (VIDEO)

Anticipazioni TV

Viola come il Mare torna su Canale 5 con la seconda stagione. In onda questa sera, giovedì 16 maggio 2024, la terza puntata della fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi, ecco le Anticipazioni.

Continuano le indagini della giornalista Viola Vitale e dell’ispettore capo Francesco Demir, al centro della seconda stagione di Viola come il Mare. La fiction, targata Lux Vide, torna questa sera, giovedì 16 maggio 2024, con la terza puntata in onda in prima serata su Canale 5. Scopriamo insieme le Anticipazioni sulla serie televisiva con Francesca Chillemi e Can Yaman come protagonisti.

Viola come il Mare 2, Anticipazioni terza puntata

A Palermo il crimine non si ferma mai e la giornalista affetta da sinestesia Viola Vitale, a cui presta il volto Francesca Chillemi, e l’ispettore capo Francesco Demir, impersonato invece dal divo turco Can Yaman, continuano ad indagare a stretto contatto mentre cercano risposte sul loro passato, che potrebbero cambiare per sempre anche il loro futuro insieme. Ci aspettano nuovi colpi di scena nella terza puntata di Viola come il Mare 2, la fiction prodotta da Lux Vide e diretta dal regista Alexis Sweet, che andrà in onda in prima serata su Canale 5, stasera 16 maggio 2024, dopo l’anteprima sempre disponibile su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme le Anticipazioni dettagliate della trama della nuova puntata.

Nella terza puntata di Viola come il Mare 2, grazie al DNA di Don Andrea, Viola Vitale e Francesco Demir appurano che Pietro Martino è il padre biologico dell’ispettore capo. Nel frattempo lo sfortunato Turi si trasferisce a casa di Demir ma il clima è insopportabile a causa della sua pesantezza. Viola si avvicina sempre di più al nuovo PM Matteo Ferrara, mentre si apre un’indagine per la sospetta morta di una giovane violinista, e Demir è a dir poco geloso.

Mentre Leonardo sembra avere qualcosa in comune con Viola, la bella giornalista e l’ispettore sembrano trovare finalmente un punto di incontro che permette loro di riavvicinarsi, e sembra finalmente che il lieto fine sia dietro l'angolo, ma l'improvviso ritorno in città di Farah complica tutto. Viola, travisando la situazione, si allontana da Francesco ma qualcosa la costringerà a ricredersi.

La terza puntata di Viola come il Mare 2 ci aspetta questa sera, 9 maggio 2024, alle 21.40 su Canale 5.