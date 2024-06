Viola come il Mare 2, in onda Stasera la Sesta e Ultima Puntata su Canale 5: le Anticipazioni

Anticipazioni TV

Viola come il Mare torna su Canale 5 con la seconda stagione. In onda questa sera, giovedì 6 maggio 2024, la sesta puntata della fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi, ecco le Anticipazioni.

Continuano le indagini della giornalista Viola Vitale e dell’ispettore capo Francesco Demir, al centro della seconda stagione di Viola come il Mare. La fiction, targata Lux Vide, torna questa sera, giovedì 6 giugno 2024, con la sesta puntata in onda in prima serata su Canale 5. Scopriamo insieme le Anticipazioni sulla serie televisiva con Francesca Chillemi e Can Yaman come protagonisti.

Viola come il Mare 2, Anticipazioni sesta puntata

La seconda stagione di Viola come il Mare volge al termine e stasera, giovedì 6 giugno 2024, andrà in onda la sesta e ultima puntata della fiction targata Lux Vide, in prima serata su Canale 5. Cosa accadrà tra i due protagonisti impersonati da Can Yaman e Francesca Chillemi? Scopriamo insieme la trama.

Viola Vitale ha trovato finalmente suo padre ma non riesce ad avere un confronto con lui. Sebbene l’uomo, infatti, cerchi di spiegargli le sue ragioni, Viola non può accettarle e il loro dialogo sarà sempre più difficile. Nel frattempo un omicidio sconvolge la vita di Turi. Il fedele amico e collega dell’ispettore capo Francesco Demir si dichiara colpevole, ma sarà davvero così? Demir farà di tutto per aiutare l'amico e capire cos'è successo realmente e scagionare il suo collega.

Intanto, la cinica Tamara deve fare i conti con il corteggiamento di Raffaele che la mette davanti a sentimenti che non credeva di poter provare. Intanto, Viola rivela a Francesco di avere finalmente trovato suo padre dopo tante ricerche e che lui le ha confidato di conoscere delle importanti questioni che coinvolgono lo stesso Demir. Di cosa si tratta? Viola e Francesco avranno il loro lieto fine?

La sesta puntata di Viola come il Mare 2 ci aspetta questa sera, 6 giugno 2024, alle 21.40 su Canale 5.