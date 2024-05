Viola come il Mare 2, in onda Stasera la Quinta Puntata su Canale 5: le Anticipazioni

Anticipazioni TV

Viola come il Mare torna su Canale 5 con la seconda stagione. In onda questa sera, giovedì 30 maggio 2024, la quinta puntata della fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi, ecco le Anticipazioni.

Continuano le indagini della giornalista Viola Vitale e dell’ispettore capo Francesco Demir, al centro della seconda stagione di Viola come il Mare. La fiction, targata Lux Vide, torna questa sera, giovedì 30 maggio 2024, con la quinta puntata in onda in prima serata su Canale 5. Scopriamo insieme le Anticipazioni sulla serie televisiva con Francesca Chillemi e Can Yaman come protagonisti.

Viola come il Mare 2, Anticipazioni quarta puntata

Nuovo emozionante appuntamento con la seconda stagione di Viola come il Mare, questa sera su Canale 5. Ecco la trama dettagliata e le Anticipazioni della quinta puntata della fiction targata Lux Vide con Can Yaman e Francesca Chillemi. Il ritorno di Farah in città ha creato una forte tensione tra Francesco Demir e Viola Vitale, alle prese con i loro battibecchi e con la gelosia dell’ispettore capo per la vicinanza della giornalista al nuovo PM.

La donna, tuttavia, affida ai due le cure della piccola Johanna e questo sembra avvicinarli finalmente, costringendoli a deporre le armi. Nel frattempo, in attesa del ritorno di Farah, c’è un nuovo caso che sconvolge Palermo, quello di Pietro Leone ovvero un giovane motociclista costretto sulla sedia a rotelle. Viola si riconoscerà nelle sue parole, sentendosi molto colpita dopo aver rinunciato all’idea di famiglia a causa della sua malattia.

Mentre Sonia lascia Palermo per una località protetta dopo essersi ripresa miracolosamente dal coma, un nuovo caso di omicidio costringerà Viola e Demir ad indagare scrupolosamente. Questa volta, infatti, l’indiziato principale è il compagno di Farah e padre della piccola Johanna. Riusciranno a scoprire la verità e scagionare l'uomo?

La quarta puntata di Viola come il Mare 2 ci aspetta questa sera, 9 maggio 2024, alle 21.40 su Canale 5.