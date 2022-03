Verissimo Anticipazioni: Ospiti in studio Ilary Blasi e le sorelle Selassié

Anticipazioni TV

Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti delle nuove puntate di Verissimo, in onda sabato 19 e domenica 20 marzo 2022 su Canale5.

Anticipazioni Verissimo: gli ospiti delle nuove Puntate

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale5. Nella puntata in onda sabato 19 marzo 2022, la presentatrice incontra Mirko e Valerio, i giovanissimi violinisti fenomeno, che con la loro musica hanno conquistato perfino i Coldplay. Spazio poi ad Anna Tatangelo che torna su Canale 5 con la seconda edizione di Scene da un matrimonio. Il loro amore è nato nella scuola di Amici e ora i due stanno per diventare genitori per la prima volta: largo alla bellissima coppia innamorata formata da Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta. Dopo la Finale del Grande Fratello Vip, che lo ha premiato con il terzo posto, Barù si racconta a Silvia Toffanin, insieme al collega di viaggio Giucas Casella e ad una delle coppie più amate della Casa, quella formata da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié.

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 20 marzo 2022 su Canale5, Toffanin intervista in esclusiva, per la prima volta dopo la tempesta mediatica che si è abbattuta sulla presunta fine del suo matrimonio con Francesco Totti, la presentatrice Ilary Blasi. Poi, ampio spazio ai protagonisti di questa edizione da record di Grande Fratello Vip, con le emozioni vissute dalla vincitrice Jessica Selassiè, in compagnia delle sorelle Lulù e Clarissa. Ci sarà anche il secondo classificato Davide Silvestri e le coppie, innamoratissime, formate da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e Delia Duran e Alex Belli.

Verissimo ci aspetta sabato e domenica con un doppio appuntamento alle 16.30 su Canale5.