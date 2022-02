Verissimo Anticipazioni: Ospiti in studio Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e gli ospiti delle nuove puntate di Verissimo, in onda sabato 5 e domenica 6 febbraio 2022 su Canale5. Silvia Toffanin incontra Alex Belli e Manuel Bortuzzo, che torna in studio con la sua famiglia. Spazio anche alla storia d’amore di due protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme.

Anticipazioni Verissimo: gli ospiti delle nuove Puntate

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale5. Nella puntata in onda sabato 5 febbraio 2022, la presentatrice incontra i Jalisse, finiti al centro delle indiscrezioni dopo l’esclusione dalla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Alex Belli torna in studio con i suoi tormenti d’amore, mentre Manuel Bortuzzo si racconta insieme alla sua famiglia. A Verissimo c’è spazio per l’amore con alcune delle coppie più famose di Uomini e Donne, quelle composte da Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, e Lorenzo Ricciardi e Claudia Dionigi. Infine, la storia di dolore e di rinascita dell’ex tronista Sabrina Ghio.

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 6 febbraio 2022, Romina Power racconta la sua lunga carriera e la sua intensa vita privata. Toffanin intervista Vanessa Incontrada, protagonista della fiction di Canale5 Fosca Innocenti. Largo ad Elisabetta Gregoraci, per la prima volta sul piccolo schermo con il figlio Nathan Falco. Dalla casa del Grande Fratello Vip, invece, arrivano Eva Grimaldi e Carmen Russo, e la coppia composta da Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme.

Verissimoci aspetta sabato e domenica con un doppio appuntamento alle 16.30 su Canale5.