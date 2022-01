Verissimo Anticipazioni: Ospiti in studio Eva Grimaldi e Imma Battaglia

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e gli ospiti delle nuove puntate di Verissimo, in onda sabato 8e domenica 9 gennaio 2022 su Canale5. Silvia Toffanin incontra Natalia Titova e Massimiliano Rosolino, Vincenzo Salemme, Eva Grimaldi e Imma Battaglia.

Anticipazioni Verissimo: gli ospiti delle nuove Puntate

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale5. Nella puntata in onda sabato 8 gennaio 2022, la presentatrice incontra Vincenzo Salemme, pronto a travolgerci con la sua simpatia e il talento. Spazio alla coppia solidissima formata da Natalia Titova e Massimiliano Rosolino, da diversi anni innamorati e felici con la loro famiglia. Tocca poi a Sara Ricci e il suo ricordo di Paolo Calissano, appena scomparso. Direttamente dal nuovo programma Back to school, il conduttore Nicola Savino e i “ripetenti” Totò Schillaci e Paola Caruso. Infine, per ricordare la figlia uccisa dalla violenza del compagno sarà in studio Teresa D’Abdon.

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 9 gennaio 2022, Silvia Toffanin dà spazio al mondo femminile in tutte le sue sfaccettature. Ospiti dell’appuntamento con il talk show di Canale5, Eva Grimaldi, reduce dalla sesta edizione del Grande Fratello Vip, e la moglie e attivista Imma Battaglia. Largo poi al racconto di vita di Mietta e alla storia di Laura Freddi. Infine, in studio Paola Barale e due artiste amatissime che stanno vivendo un nuovo periodo di successo straordinario: Orietta Berti e Iva Zanicchi.

Verissimoci aspetta sabato e domenica con un doppio appuntamento alle 16.30 su Canale5.