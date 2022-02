Verissimo Anticipazioni: Ospiti in studio Belen Rodriguez e Emma

Anticipazioni TV

Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti delle nuove puntate di Verissimo, in onda sabato 19 e domenica 20 febbraio 2022 su Canale5.

Vediamo insieme le Anticipazioni e gli ospiti delle nuove puntate di Verissimo, in onda sabato 19 e domenica 20 febbraio 2022 su Canale5. Silvia Toffanin incontra Belen Rodriguez, Emma, Rkomi e Teo Mammuccari.

Anticipazioni Verissimo: gli ospiti delle nuove Puntate

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale5. Nella puntata in onda sabato 19 febbraio 2022, la presentatrice incontra Zakia Seddiki, vedova dell’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso un anno fa in un agguato in Congo, che per la prima volta si mostra in un’intervista televisiva. Spazio poi alla vita di Daniela Poggi, Irene Ferri, impegnata nella fiction di Canale 5 “Fosca Innocenti”. Il pubblico si scatenerà con l’allegria del rapper Rkomi e la simpatia irriverente di Teo Mammucari. Infine, torna lo spazio dedicato alle storie di C’è posta per te.

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 20 febbraio 2022, sarà ospite Emma, reduce dall’esperienza sul palco del Festival di Sanremo. Largo alla vita privata e ai nuovi progetti televisivi di Belen Rodriguez. Divertimento assicurato con Ezio Greggio e Fiordaliso, in studio con il papà. Infine si raccontano le opinioniste del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Verissimo ci aspetta sabato e domenica con un doppio appuntamento alle 16.30 su Canale5.