Uomini e Donne, anticipazioni: Mario Cusitore confessa di essersi innamorato di Ida Platano

Anticipazioni TV

Oggi, lunedì 1 aprile 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5.

Oggi, lunedì 1 aprile 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni:

"Caos nella registrazione odierna. Mario Cusitore ha lasciato lo studio infuriato nei confronti di Ida dopo aver visto la sua esterna con Pierpaolo Siano

In studio Mario si è arrabbiato tantissimo e ha esclamato: “come faccio a corteggiare una donna così?”, tanto da lasciare lo studio . Ida inizialmente ha ballato con Pierpaolo e poi ha deciso di andare a parlare con Mario. Lui alla fine è rientrato chiedendo due sedie a centro studio e si è dichiarato innamorato di Ida, dicendo proprio “mi sono innamorato di te!”.

Tina Cipollari lo ha attaccato dicendo che non lo vede sincero. Alla fine Ida e Mario hanno ballato insieme. Daniele Paudice ha portato in esterna sia Gaia che Valery, esterne conoscitive. Mario Verona continua a frequentare Milena. Sono scese due ragazze per lui ma non le ha tenute.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.