Una Vita: Judith Fernández è Azucena Quinonero nella Soap. Carriera, vita privata e foto dell'attrice spagnola

Scopriamo chi è davvero Azucena Quiñonero, la figlia di Hortensia e nipote di Rosina, di Una Vita. Ecco la bio dell'attrice Judith Fernández, protagonista della Soap di Canale5.

Scopriamo insieme qualcosa in più su Judith Fernández, l'attrice interprete di Azucena Quiñonero, uno dei nuovi personaggi di Una Vita, arrivato dopo l'attentato ad Acacias 38. Classe 2001, la Fernandez arriva nel 2021 per l'ultima stagione della Soap e sembra aver conquistato i fan di Acacias in pochissimo tempo. Merito della sua bellezza e della tenerezza del suo personaggio, la dolce nipote di Rosina Hidalgo.

Una Vita: ecco chi è davvero Azucena Quiñonero

Azucena Quiñonero è interpretata dalla bella e giovanissima Judith Fernández. Nasce nel 2001 a La Coruña in Galizia e comincia sin da piccolissima la sua carriera di modella, ballerina e di attrice. Nel 2004 viene scritturata per il programma televisivo spagnolo Vivir el Forum mentre nel 2013 le viene affidata la sua prima parte in una serie tv, Vespre a la 2. Dopo aver passato alcuni anni in Scozia, a Edimburgo, nel 2016 torna nel suo paese natale per riprendere parte alla serie Augasquentes. Le esperienze in tv la spingono a iscriversi alla facoltà di Arte drammatica dell'Università di Madrid. Nel 2021 viene scritturata per interpretare Azucena Quiñonero in Una vita, la soap spagnola grazie alla quale abbiamo potuto conoscerla anche noi in Italia. Conclusa l'esperienza sul set di Acacias 38, nel 2022 approda nel film La casa entre los cactus diretto da Carlota González-Adrio, senza però abbandonare le serie, suo primo grande amore.

Una Vita: Judith Fernández è Azucena Quiñonero nella Soap di Canale5

Della bella e poco più che ventenne Judith sappiamo ben poco. Le informazioni che possiamo trovare sono tutte raccolte nei suoi social. Abituati a vederla con un rigorosissimo caschetto biondo nel suo ruolo di Azucena, abbiamo fatto un po' di fatica a riconoscerla nel suo profilo Instagram. Qui infatti la vediamo con lunghi capelli mossi, lasciati selvaggi al vento.

Affezionatissima alla sua casa a Corcubión, in Galizia dove è nata, Judith passa molto tempo al mare. La città costiera le permette, con affaccio diretto sull'Oceano Atlantico, di passare del tempo con la sua famiglia.

Della sua vita amorosa sappiamo ugualmente poco ma nel suo profilo la vediamo accompagnarsi a un giovane moro, con cui è solita fare viaggi, altra sua grande passione.

Sempre dal suo Instagram, scopriamo che il 29 settembre di quest'anno, in Spagna, uscirà con una nuova serie – intitolata Blackout – tratta da un popolare podcast spagnolo. L'attrice interpreterà Sarita ed è emozionatissima di partecipare a questo nuovo progetto, che la vedrà tra i protagonisti.

Una Vita Anticipazioni: quale sarà il destino di Azucena Quiñonero?

Nelle puntate andate in onda sino alla pausa estiva di Una Vita, abbiamo visto Azucena alle prese con alcuni problemi di cuore. La sua relazione con Guillermo non sembra decollare. Tutta colpa di zia Rosina e mamma Hortensia, che continuano a organizzarle degli appuntamenti con ragazzi ricchi, per risolvere i loro problemi finanziari. Geloso di queste continue uscite, Guillermo ha quindi detto sì a una serata con Claudia, la ballerina che da tempo gli fa il filo. Ma cosa succederà ai due innamorati al ritorno della Soap dalle ferie estive. Vi possiamo anticipare che ci saranno ancora ostacoli al loro amore e certo Hortensia e Pascual non renderanno loro la vita facile. Ma l'amore trionferà e nel finale di stagione, Azucena e Guillermo diventeranno una coppia!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10