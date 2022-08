Una Vita, da oggi 1° agosto 2022 la soap in pausa: Ecco cosa è successo finora e cosa succederà nel Finale di Stagione

Anticipazioni TV

Vediamo insieme che cosa è accaduto nelle ultime puntate andate in onda di Una Vita, e scopriamo insieme e che cosa accadrà negli attesissimi episodi finali della soap opera spagnola di Canale 5!

Una Vita va in vacanza. Per scoprire che cosa ne sarà di Genoveva, Felipe, Lolita, Ramon e tutti gli altri abitanti del quartiere spagnolo dovremo pazientare. Intanto, ecco che cosa è successo nelle ultime puntate andate in onda, e che cosa succederà nell'attesissimo finale di stagione.

Una Vita torna su Canale 5 il 19 agosto 2022

Una Vita si prende una pausa estiva. Mediaset, infatti, ha optato per sospendere la messa in onda degli episodi finali della soap opera spagnola nei giorni più caldi dell'anno, ossia i primi di agosto. Una Vita, dunque, tornerà ad essere trasmessa regolarmente su Canale 5 a partire dalla fine del mese, precisamente il 19 agosto 2022. Al momento, al suo posto, un doppio appuntamento con Beautiful.

Una Vita: Dove siamo rimasti...

Da quando c'è stata l'esplosione causata dagli anarchici a Calle Acacias, sono trascorsi cinque anni. Antonito e Carmen sono morti con lo scoppio della bomba, mentre Anabel è venuta a mancare proprio in quell'occasione, ma perché Aurelio, suo marito, l'ha uccisa. Ora, quest'ultimo è sposato con Genoveva, ed è tornato nel quartiere insieme a lei e al suo fedele maggiordomo, Marcelo. Proprio spalleggiato dal servitore, il Quesada sta progettando l'omicidio della Salmeron: la moglie, per il messicano, non è che un ostacolo. Intanto, Aurelio è concentrato anche su David e Valeria, due finti coniugi. L'ex militare ha affidato alla donna - che trova irresistibile, tanto da provare a violentarla - un protettore, aspettando che torni a prenderla il vero marito, il chimico Rodrigo. Nell'attesa, però, la Cardenas s'innamora per davvero dell'Exposito: dopo essere finiti a letto insieme, meditano di lasciare Acacias insieme. Tra i nuovi arrivati nel quartiere ci sono poi la spocchiosa sorella di Rosina, Hortensia, con sua figlia, la graziosa Azucena, la dolce proprietaria del Nuevo Siglo XX, Inma, con l'arcigno figlio, Pascual, ed il galante nipote, Guillermo. Il ragazzo, uno studente di Meccanica, perde la testa per la bella cugina di Leonor, che è una ballerina appassionata di poesia. Benché si piacciano, tra i due giovani non fila tutto liscio come l'olio. Felipe, invece, soffre di ansia, ed ha una brutta ferita alla gamba: l'avvocato, dal giorno dell'attacco anarchico, non esce più di casa. Bisognoso di assistenza, ma burbero, l'Alvarez-Hermoso, con i suoi modi bruschi, fa scappare a gambe levate due infermieri. Con Dori, invece, va meglio: lei ha pazienza, ed i suoi metodi sembrano funzionare. Neppure Ramon è uscito illeso da quell'attentato: aver perduto primogenito e consorte gli ha indurito il cuore. L'uomo non riesce a riabbracciare Moncho, il figlioletto di Lolita ed il defunto Antonito. La bottegaia, di contro, sta cercando di andare avanti, e fa la conoscenza di un agente di polizia, Fidel, che è vedovo proprio come lei. Nel frattempo, Liberto e Rosina sono in pena per dei problemi finanziari, e per l'ingombrante presenza di Hortensia. Anche Bellita e José Miguel non vedono l'ora che Ignacio ed Alodia lascino l'appartamento per trasferirsi nella loro nuova casa. Infatti, l'ex domestica è diventata così capricciosa da risultare antipatica. Il medico, d'altro canto, prova sempre ad accontentarla, per tenerla buona ed intrattiene serenamente una relazione extra-coniugale.

Una Vita: Ecco che cosa succederà nel finale di stagione!

Nell'atteso finale di stagione, Felipe riuscirà a ritrovare il sorriso. L'avvocato e Dori s'innamoreranno, e decideranno di andare via per sempre da Calle Acacias. Prima di partire, però, l'Alvarez-Hermoso darà a Genoveva l'occasione di parargli. La Dark Lady è stata ferita quasi mortalmente da un'arma da fuoco, ed ha espresso come ultimo desiderio quello di poter rivedere il suo grande amore, appunto l'ex marito. Felipe, però, non prova pietà per la Salmeron: la guarda con indifferenza, e la lascia spirare da sola. A trovarla, ormai deceduta, sarà Gabirela, sua figlia, accompagnata da Marcelo. Gabriela, in verità, è sempre stata d'accordo con la spregevole Cayetana. Le due, infatti, hanno a lungo progettato di eliminare la donna per potersi impossessare del suo patrimonio e diventare le nuove padrone del quartiere. Intanto, Pascual ed Hortensia, che si sono sempre odiati ferocemente, scopriranno - con grande sorpresa di entrambi - di amarsi: pioveranno fiori d'arancio! Anche i loro figli, Guillermo ed Azucena, divenuti fratellastri, vivranno alla luce del sole il loro giovane amore. Alodia, invece, dopo aver scoperto che Ignacio aveva un'amante, lo perdonerà e si riconcilierà con lui. Nel frattempo, Ramon, ormai più sereno, accetterà che Lolita abbia intrapreso una relazione amorosa con Fidel. Torneranno inoltre Susana ed Armando, i quali proporranno a Rosina e a Liberto un affare imperdibile, e tornerà Leonor, la quale correrà a riabbracciare la madre, e Casilda. Quest'ultima smetterà di lavorare come domestica. Tutti, alla fine, festeggiano insieme. D'altra parte, non sono queste le ultime scene di Una Vita: siamo nel 2022, e Felipe e Lolita, abbigliati con indumenti attuali, s'incontrano nel palazzo del civico 38. I due scherzano, fino a quando non iniziano a fare la loro comparsa altri personaggi: Ramon è un attore, Jacinto è un ministro, Fabiana e Liberto sono degli infermieri, Servante è un agente immobiliare, Rosina e Casilda sono madre e figlia.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10