Una Vita Anticipazioni Spagnole: il Segreto di Rosina è in pericolo! Leonor, rientrata ad Acacias, rischia di scoprire che…

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni spagnole di Una Vita. Ci aspetta un grande ritorno nelle nuove puntate della soap di Canale5, che potrebbe mettere in pericolo Rosina.

In attesa del Finale di Una Vita, scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni spagnole sulla soap di Canale5. Dopo aver trascorso diversi anni in Portogallo insieme al marito Inigo, Leonor Hidalgo decide di tornare a casa ignara di tutto ciò che sta passando la madre Rosina. La donna, felice di poter riabbracciare la figlia ma terrorizzata all’idea che scopra i suoi gravissimi problemi economici, dovrà fare di tutto per convincere Leonor a non indagare sulla precaria situazione che sta vivendo con il marito Liberto.

Leonor Hidalgo torna in città nelle nuove puntate di Una Vita

Manca sempre meno alla messa in onda del gran finale di Una Vita, la soap spagnola che tiene i telespettatori di Canale5 con il fiato sospeso, ma i colpi di scena non sono finiti. Leonor Hidalgo, dopo anni di assenza dovuti al suo trasferimento in Portogallo con il marito Inigo, torna in città nel momento peggiore. A dispetto di quanto sperato, gli affari di Rosina e Liberto non vanno a gonfie vele, anzi possiamo affermare che sono un completo disastro tanto da spingere la Rubio a elemosinare in strada pur di sfamare sé stessa e il marito. A peggiorare la situazione, poi, ci sarà la decisone improvvisa di Casilda di lasciare la coppia per trasferirsi all’estero, dopo aver vinto un’ingente somma di denaro alla lotteria. Distrutta per la crisi economica che è costretta ad affrontare nel silenzio generale e dall’addio di Casilda, Rosina si troverà a dover dare il benvenuto alla figlia Leonor sperando di riuscire a nasconderle la verità durante la sua permanenza ad Acacias.

Una Vita Anticipazioni: Leonor dona speranza a Rosina

Rosina e Liberto toccheranno il fondo nelle nuove puntate della soap di Canale5. La Rubio, nonostante l’umiliazione, farà di tutto per racimolare qualche fondo e poter dare all’esterno l’impressione di non essere vittima di un crack finanziario spaventoso. Liberto, dal canto suo, non si è mai arreso e ha seguito l’esempio della moglie, fingendo anche di non vedere quanto Rosina stia soffrendo per la partenza di Casilda, pur di mantenere l’umore alto. E mentre Liberto cerca nuovi soci e nuovi affari per permettere alla sua famiglia di risollevarsi, Rosina riceve una lettera della figlia Leonor, scoprendo che sta per tornare a casa insieme al marito Inigo e alle figlie. Una notizia che riempie il cuore di Rosina d’affetto e amore, donandole una nuova prospettiva e la forza di rialzarsi, soprattutto in virtù del fatto che ha nascosto a Leonor la sua drammatica situazione e che intende continuare a farlo. Il ritorno di Leonor sarà l’evento che scatenerà un futuro più radioso per Rosina e Liberto?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10