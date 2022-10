Una Vita Anticipazioni Spagnole: Il segreto di Luzdivina!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Una Vita, Luzdivina riceve delle lettere da un misterioso mittente, e Marcelo, sospettoso, la pedina... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Spagnole della fortunata soap opera!

Ad oggi, Luzdivina nasconde un segreto Le Anticipazioni spagnole delle puntate di Una Vita, che ben presto andranno in onda su Canale 5, ci mostrano che Marcelo, insospettito dall'atteggiamento ambiguo della cuoca, si metterà ad indagare. Dopo aver scoperto che Luzdivina riceve delle missive da parte di un misterioso individuo, decide prima d'interrogarlo e poi, non avendo ricevuto le risposte sperate, di seguirla... Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame iberiche della soap opera.

Marcelo se ne vuole andare, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Mentre noi vediamo Luzdivina continuare a contraddirsi, perché, evidentemente, continua a mentire, i telespettatori spagnoli già sanno qual è il segreto che la giovane sta tentando di nascondere. Aurelio viene dichiarato morto, in seguito ad un incendio esploso all'interno del suo laboratorio. Il messicano stava cercando di fuggire pur di non inalare il gas nervino che Rodrigo aveva prodotto appositamente per ucciderlo, su ordine di Genoveva. Convinto che il Quesada, il suo padrone, sia deceduto, Marcelo crede che non sia il caso di restare al servizio della Dark Lady: non è stato in grado di proteggere Aurelio, né tanto meno il suo erede.

Anticipazioni Spagnole Una Vita: Luzdivina convince Marcelo a restare!

La Salmeron, non volendo rinunciare all'aiuto del maggiordomo, chiede a Luzdivina di provare a convincerlo a rimanere. Evidentemente, la donna ci ha visto lungo. La domestica, infatti, riesce a far sì che Marcelo decida di restare con loro. Dopotutto, il maggiordomo non ha mai nascosto di avere un debole per la cuoca, che è stato proprio lui a far assumere, dato che gli ricordava la nipote defunta, Sara.

Marcelo segue Luzdivina, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Poiché è ancora al servizio di Genoveva, e dunque poiché lavora ancora al fianco di Luzdivina, Marcelo si accorge che quest'ultima riceve - ormai da tempo - delle lettere da parte di un certo Higino. Ma chi è il misterioso individuo? Il maggiordomo, in fin dei conti, non ha mai sentito la ragazza parlargli di un tale Higinio. Sospettoso, Marcelo le fa una domanda diretta su di lui; Luzdivina, però, non ha la minima intenzione di soddisfare la sua curiosità. Notando quanto si sia stranita al solo sentire pronunciare il nome di Higino, il maggiordomo decide di pedinarla... Che cosa sta per scoprire Marcelo?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10