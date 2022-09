Una Vita Anticipazioni Spagnole: Colpo di scena! Rodrigo uccide Aurelio

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole di Una Vita ci rivelano che molto presto, nelle puntate della Soap in onda su Canale5, assisteremo a un colpo di scena clamoroso. Rodrigo riuscirà a vendicarsi di Aurelio e gli tenderà una trappola mortale.

Colpo di scena in arrivo nelle puntate di Una Vita. Le Anticipazioni Spagnole della Soap ci rivelano che molto presto, su Canale5, assisteremo a un momento di grandi emozioni. Aurelio Quesada morirà per mano di Rodrigo Lluch. Un vero e proprio rovescio di situazioni, visto che a fine di questa settimana assisteremo al rapimento del chimico, a opera del terribile marito di Genoveva. Ma cosa succederà e come si arriverà a questo epilogo tanto aspettato?

Anticipazioni Una Vita: Rodrigo costretto ad aiutare Aurelio

Alla fine di questa settimana assisteremo al rapimento di Rodrigo. Aurelio deciderà di passare alle maniere forti e di costringere il chimico a rivelargli la formula del gas letale, che ha scoperto. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che per quasi tutta la prossima settimana, lo scienziato riuscirà a non farsi convincere a rivelare al Quesada nulla. Ma il terribile marito di Genoveva ha un asso nella manica e alla fine costringerà la sua povera vittima. La mossa vincente di Aurelio coinvolgerà Valeria, il vero punto debole di Rodrigo, che verrà sequestrata e liberata solo dopo la promessa – da parte di Rodrigo – di mettersi immediatamente al lavoro e di creare il composto tanto desiderato.

Una Vita Anticipazioni: Rodrigo prepara un piano per sbarazzarsi di Aurelio

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Rodrigo sarà costretto a preparare il composto per Aurelio. In cambio il Lluch chiederà che lui e Valeria vengano lasciati in pace. Il Quesada sembrerà accettare questo compromesso ma le cose finiranno per ritorcersi contro di lui. Lo scienziato, tornato libero, capirà di non poter più vivere la sua vita con Valeria. Sua moglie è infatti innamorata di David e sembra averlo completamente dimenticato. Deciderà quindi di compiere un gesto d'amore, per liberare definitivamente la sua amata consorte e il suo nuovo amore, dagli incubi. Rodrigo si alleerà con Genoveva, studiando con lei un piano per imbrogliare Aurelio e sbarazzarsi di lui definitivamente.

Rodrigo uccide Aurelio in Una Vita Anticipazioni prossime puntate in onda su Canale5

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Rodrigo e Genoveva prepareranno un piano con i fiocchi. Il Lluch, dopo aver ormai convinto Aurelio che lavorerà per lui per non mettere a rischio la vita della sua Valeria, farà in modo di rimanere solo con il Quesada al laboratorio. Prima che gli altri chimici arrivino per continuare il loro lavoro, lo prenderà di sorpresa e con un fazzoletto - con del narcotizzante - lo metterà fuori gioco. Il terribile signore di Acacias si risveglierà poco dopo legato e impossibilitato a fuggire. Sarà allora che il marito della Cardenas gli rivelerà di volerlo punire con la sua stessa arma. Dopo aver indossato una maschera, Rodrigo farà espandere per tutta la stanza il gas mortale, provocando un incendio e condannando a morte il malefico Aurelio Quesada.

Trame e Anticipazioni Una Vita: Aurelio è morto (?)

Rodrigo potrà tornare trionfante da Valeria e rivelarle di aver deciso di lasciarla andare e augurandole un sereno e felice futuro con David. I due ragazzi saranno finalmente liberi di amarsi e anche Genoveva potrà godersi la sua vita, senza il terribile marito al suo fianco. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che la Salmeron chiederà a Marcelo di non lasciare la sua casa e di rimanere al suo servizio. Il maggiordomo accetterà e con lei instaurerà, in poco tempo, un grande rapporto. Aurelio verrà dichiarato morto, dopo aver trovato un corpo completamente carbonizzato con indosso l'anello della famiglia Quesada. Ma il cadavere sarà davvero quello del terribile signore oppure le cose potrebbero essere molto diverse da quello che sembrano. Nelle Soap, si sa, può succedere di tutto!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10