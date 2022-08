Una Vita Anticipazioni Spagnole: Genoveva vuole abortire e Aurelio la strangola!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Una Vita, Genoveva, sotto shock per gli ultimi avvenimenti, crede che il suicidio sia l'unica soluzione ai suoi problemi; Aurelio, però, non la prende affatto bene. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Spagnole della fortunata soap opera!

Ad oggi, Genoveva è la donna combattiva di sempre. Le Anticipazioni spagnole delle puntate di Una Vita, che ben presto andranno in onda su Canale 5, ci mostrano però che la Dark Lady proverà a mettere fine alla sua vita. Quando Aurelio lo verrà a sapere, in un impeto d'ira le metterà le mani al collo per ucciderla. La Salmeron, infatti, così facendo ha attentato anche alla vita del loro bambino! Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame iberiche della soap opera.

Genoveva fa una scoperta sconvolgente, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Mentre noi abbiamo lasciato Genoveva impegnata nella sua personale guerra contro Aurelio, i telespettatori spagnoli sanno già che, ben presto, la Dark Lady di Calle Acacias si ritroverà a cercare di eliminare un altro nemico, ossia se stessa. La Salmeron riceve una telefonata da suo cugino, Ivan, il quale le rivela che la madre, in punto di morte, ha raccontato ad una certa Gabriela uno scottante segreto. La chiacchierata con Ivan sconvolge la donna, quasi quanto il duro confronto che ha con Felipe. L'avvocato, sapendo che Genoveva è incinta, le augura di perdere il bambino, perché una creatura innocente non dovrebbe avere per madre una persona tanto spregevole.

Anticipazioni Spagnole Una Vita: Genoveva tenta il suicidio!

Fuori controllo, la signora chiede a Luzdivina di procurarle i sonniferi di Marcelo; una volta ottenuti, la Salmeron attende di rimanere sola per abusarne, con l'unico intento di suicidarsi. La bionda con gli occhi di ghiaccio, però, fallisce. Il maggiordomo si rende conto di ciò che la moglie di Aurelio ha fatto ed allerta seduta stante Ignacio. Quest'ultimo accorre sul posto e fa sì che Genoveva possa espellere il tranquillante assunto. L'assassina di Marcia è viva per miracolo, così come il bebè che porta in grembo. Il Quiroga, allora, consiglia a Marcelo di assistere la Salmeron, e di chiedere al marito di prendersene cura...

Aurelio prova ad uccidere Genoveva, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Nel momento in cui viene a sapere che ha tentato il suicidio, il Quesada si scaglia contro la consorte: come ha osato attentare alla vita del bambino che darà continuità alla sua stirpe? In seguito ad un violento litigio, in cui Genoveva gli giura che farà tutto ciò che è in suo potere per abortire, l'ex militare, furente, le mette le mani al collo, nel tentativo di strangolarla. Ancora una volta, è il maggiordomo a salvare la vita dell'ex coniuge dell'Alvarez-Hermoso, intervenendo per placare l'ira funesta di Aurelio. Tuttavia, tra i due non è finita qui...

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10