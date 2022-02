Una Vita Anticipazioni Spagnole: Genoveva ucciderà il figlio di Felipe?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Una Vita provenienti dalla Spagna rivelano che Genoveva, per vendicarsi dell'affronto subito, paga uno scagnozzo affinché faccia fuori Felipe e Tano!

Nelle puntate italiane di Una Vita Genoveva è appena tornata in libertà. Ora la Dark Lady si aggira per il quartiere come se nulla fosse, e Felipe, ovviamente, è furioso. Le anticipazioni spagnole, invece, ci mostrano che la Dark Lady sta mettendo in atto un piano di vendetta contro l'ex marito: vuole far uccidere lui ed il figlio, Tano!

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Felipe raggiunge Tano a Vienna...

Mentre noi vediamo Felipe furibondo per l'assoluzione di Genoveva, i telespettatori spagnoli hanno già visto quest'ultima, altrettanto furibonda per essere stata ingannata dal primo, pronta a portare a termine il suo piano di vendetta. La Salmeron, infatti, è determinata a far fuori l'Alvarez-Hermoso e la persona a lui più cara, ossia Tano, il ragazzo che Felipe adottò insieme alla moglie ormai defunta, Celia. Stanco dell'eterna guerra tra lui e la Dark Lady, l'Alvarez-Hermoso decide prima di chiedere l'annullamento del matrimonio alla Sacra Rota, e poi di partire per Vienna, proprio per andare a trovare il figlio, divenuto nel frattempo un rinomato dottore. Genoveva, una volta venuta a sapere del viaggio dell'avvocato, vorrebbe che Aurelio le facesse un favore...

La Prima Guerra Mondiale rovina i piani di Genoveva, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Ciò che la donna vuole dal messicano è che le presenti lo scagnozzo che scattò le fotografie compromettenti ad Antonito e Natalia. Il Quesada l'accontenta, e la Salmeron paga una cospicua somma al losco individuo per fare i bagagli e mettersi sulle tracce di Felipe e Tano. Tuttavia, accade qualcosa che neanche l'astuta signora avrebbe potuto prevedere. In Austria il caos regna sovrano: sta per scoppiare la Prima Guerra Mondiale. Per tale ragione, Genoveva non riesce a mettersi in contatto con il malvivente, e si convince che quest'ultimo sia fuggito con il denaro. Il socio di Marcos, però, la rassicura, sostenendo che il delinquente in questione sia una persona fidata...

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Genoveva riuscirà a far uccidere Felipe e Tano?

Ma quali sono le reali intenzioni dell'assassina di Marcia? Con ogni probabilità, aggiungere altre due macchie sulla sua coscienza già sporca. Sfogliando il giornale, la Salmeron viene a sapere che in Austria sta per esplodere la guerra, e, tra sé e sé, sussurra che il consorte morirà per mano sua, non a causa dei tumulti! Inoltre, l'ex vedova Alday riceve un telegramma in cui lo scagnozzo di Aurelio le domanda se desidera che porti a termine il compito affidatogli prima che l'Alvarez-Hermoso ed il figlio si mettano in salvo. Ma Genoveva riuscirà davvero ad andare fino in fondo?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.