Una Vita Anticipazioni: Ecco chi è Marco Caceres, Ignacio nella soap. Vita e Carriera dell’attore

Scopriamo insieme chi è Ignacio, il nuovo personaggio di Una Vita, e chi è l'attore che gli presta il volto, Marco Caceres!

Conosciamo meglio il personaggio di Ignacio, e l'attore che lo interpreta!

Una Vita Anticipazioni: Arriva Ignacio Quiroga Del Campo!

Da poco è giunto a Calle Acacias Ignacio Quiroga Del Campo, nipote di Bellita. La prima a notarlo nel quartiere è Alodia, la domestica di casa Dominguez. La ragazza stava conversando con Fabiana, quando ha casualmente poggiato gli occhi su Ignacio: per lei è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Persino la proprietaria della pensione si è resa conto di quanto Alodia sia rimasta colpita dal fascino dello sconosciuto. L'inserviente, però, si è dovuta velocemente rassegnare all'idea che non lo avrebbe mai più rivisto. Per tale ragione, la giovane è rimasta piacevolmente sorpresa nel momento in cui, invece, se lo è ritrovato davanti, vicino alla porta dell'appartamento di José Miguel e di sua moglie.

Alodia innamorata di Ignacio, nelle Anticipazioni di Una Vita

La Del Campo non vedeva Ignacio da quando quest'ultimo era un neonato: per lei è stata un'autentica emozione ritrovarselo difronte. Ignacio è il figlio della sorella di Bellita, Candelaria. Dunque, per qualche motivo, la donna non ha più rapporti con la consanguinea da tempo. L'ex torero, dal canto suo, guarda il nuovo arrivato con sospetto, timoroso che sia l'ennesima persona che si avvicina alla Del Campo con un secondo fine. Ignacio, però, afferma di essere arrivato in città con il solo scopo d'iscriversi alla Facoltà di Medicina all'Università. L'artista, allora, contenta che il giovanotto custodisca il sogno di affermarsi come dottore, gli chiede di restare con loro... per la gioia di Aloida, sempre irresistibilmente attratta da Ignacio. Tra l'altro, sembra proprio che neanche l'aspirante medico sia indifferente alla bellezza della cameriera...

Una Vita Anticipazioni: Marco Caceres è Ignacio Quiroga Del Campo

L'attore che interpreta Ignacio Quiroga Del Campo è Marco Caceres, il quale, oltre ad aver interpretato questo ruolo in Una Vita, si è calato nei panni di numerosi altri personaggi. Ad esempio, Caceres ha recitato nelle serie Tv La otra mirada (2018), Brigada Costa del Sol (2019), Toy Boy (2019), Le ragazze del centralino (2020), La Templanza (2020), Feria - La luce più oscura (2022) e Desconocidas (2022). Inoltre, l'attore ha fatto parte anche del cast di alcuni film: Santo calcio (2017), La trincea infinita (2019), Post (2021).

